Inaugurata a Pisa la mostra sullo Studio Urbano Coordinato del Litorale Pisano

Written by admin• 8:17 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 6 dicembre è stata inaugurata presso l’Auditorium del Museo delle Navi Antiche di Pisa la mostra dedicata allo Studio Urbano Coordinato del Litorale Pisano. La ricerca, promossa dall‘Associazione LP, offre una visione complessiva del litorale pisano, con particolare attenzione al masterplan per Marina di Pisa e a specifici focus su Tirrenia e Calambrone. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, l’architetto Massimo Del Seppia, presidente dell’Associazione LP, e Andrea Iacomoni dell’Associazione LP.

Lo studio si propone di stimolare un dibattito partecipativo sul futuro del litorale pisano, in continuità con i principi emersi durante la V edizione della Biennale di architettura “La Città Condivisa”, che si è svolta a Pisa lo scorso anno, e come ponte verso la VI edizione. Il tema centrale è la qualità della vita, con un approccio innovativo che considera l’essere umano come parte integrante della natura.

Durante l’inaugurazione, il sindaco Michele Conti ha sottolineato l’enorme potenziale del litorale, che nel corso degli anni non è stato pienamente sfruttato. Ha evidenziato come le tre località, Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, abbiano ciascuna una propria storia e un proprio impianto urbano, ma siano cresciute senza una visione unitaria. Il sindaco ha anche rimarcato l’importanza di proseguire con una visione a lungo termine, coinvolgendo tutta la comunità in un progetto condiviso.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha aggiunto che il litorale pisano rappresenta una risorsa fondamentale sia dal punto di vista ambientale che economico. Ha illustrato gli interventi realizzati negli ultimi anni, come il rifacimento di piazze e la creazione di spazi sociali a Marina di Pisa, e il restyling di Piazza Belvedere a Tirrenia. Latrofa ha inoltre sottolineato come lo studio presentato offra spunti importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli ha invece evidenziato come lo studio si radichi nella realtà del litorale, riconoscendo le peculiarità di ciascuna località e proponendo soluzioni che non siano futuristiche ma che rispettino la storia e le caratteristiche del territorio. Ha anche sottolineato il contributo dello studio al Piano Operativo in fase di redazione dal Comune.

Infine, Massimo Del Seppia, presidente dell’Associazione LP, ha spiegato che lo studio si inserisce nel solco della V edizione della Biennale, applicando i principi della “Città Condivisa” e proiettandosi verso la VI edizione. Ha parlato del progetto culturale come un’opportunità per avviare un dibattito e una partecipazione collettiva sul futuro del litorale.

La mostra, che illustra lo studio, è allestita nel Fortilizio della Cittadella e nella Torre Guelfa, e sarà aperta fino a domenica 15 dicembre. Gli orari di apertura sono: da lunedì a giovedì, dalle 14:00 alle 19:00, e da venerdì a domenica, dalle 11:00 alle 19:00. Una seconda esposizione, che sintetizza lo studio, sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 15:30 a Villa Romboli a Marina di Pisa e sarà visitabile tutti i giorni dalle 14:30 alle 17:30, fino a domenica 15 dicembre.

Last modified: Dicembre 7, 2024