Antonio Caracciolo: “Una vittoria meritata, se avessimo segnato quattro gol nei primi venti minuti non ci sarebbe stato nulla da dire”

PISA – A margine del successo dei nerazzurri con il Mantova, il commento del dopo gara di Capitan Antonio Caracciolo che da la propria chiave di lettura al match del “Martelli”.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente è una vittoria meritata, siamo partiti forte nei primi venti minuti e se avessimo segnato quattro gol non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo comunque saputo soffrire e ci siamo portati a casa i tre punti, dando valore a quelli persi nelle partite precedenti. Il Mantova a livello di gioco, palleggiando bene e ci hanno anche messo in difficoltà, bisogna cercare magari di chiudere prima certe partite. Loro sono stati bravi a riaprire la gara e noi a trovare il gol con Moreo. Ora sotto con il Bari, una squadra tra le più in forma del campionato ed in buon momento, bisogna stare attenti e preparare la gara al meglio”.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

