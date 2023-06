Stazione di Pisa: attivo dal 1 luglio il parcheggio Metropark con 300 posti auto Kiss & Ride gratuiti per 30 minuti

Scritto da admin• 2:48 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Quello che poteva considerarsi come il “tassello mancante” della complessa opera di riqualificazione di Piazza della Stazione a Pisa, ovvero le difficoltà di parcheggio per coloro che dovessero accompagnare e/o riprendere parenti o amici, è stato ora completato, grazie all’accordo sottoscritto tra Comune di Pisa, PISAMO e Metropark (Società del Polo Urbano del Gruppo FF.SS.) ed illustrato giovedì 29 giugno alla presenza dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli e dell’Amministratore Unico di PISAMO, Avv. Andrea Bottone.

In pratica, con detto accordo, vengono messi a disposizione dei cittadini ben 300 posti auto presso il Parcheggio Metropark – posto tra via Quarantola e via Cesare Battisti – che potranno usufruire del servizio “Kiss & ride”, ovvero una sosta gratuita di 30 minuti per espletare le citate operazioni di discesa e/o risalita dalle auto e raggiungere in pochissimi minuti il relativo binario di destinazione, parcheggio al quale si può accedere da via Cesare Battisti (sottopassaggio della Sesta Porta) come da via Quarantola, mentre quest’ultima rappresenta la sola via d’uscita.

Trascorsa tale mezz’ora gratuita, il parcheggio diviene a pagamento, secondo tariffe stabilite da Metropark, vale a dire 2 euro per la prima ora ed 1,50 euro dalla seconda in poi e eventuale tariffa giornaliera di 8 euro, accettando per il relativo prezzo sia contanti che Bancomat e Carta di Credito, con altresì la possibilità di accedere ad abbonamenti mensili a favore dei pendolari.

Ma le novità non finiscono qui, in quanto entro fine anno è altresì prevista la messa a regime di ulteriori 52 posti auto completamente gratuiti a beneficio esclusivo dei residenti nelle zone limitrofe con uno specifico impianto di controllo accessi per la cui disponibilità gli aventi diritto dovranno fare apposita richiesta a PISAMO con modalità che saranno comunicate successivamente.

Ovviamente soddisfatto l’Assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, il quale ha tenuto a sottolineare come: “si tratta di un accordo molto importante, in quanto da ora in poi coloro che avranno necessità di un parcheggio per recarsi alla Stazione Ferroviaria, potranno usufruire di 300 posti auto a pochi metri e relativi minuti di cammino in prossimità dei binari, una circostanza che peraltro mi auguro venga adeguatamente pubblicizzata con apposita segnaletica da installare all’imbocco di via Mascagni (oltre che all’ingresso del sottopassaggio di via Battisti dove già esiste …), in modo che le persone sappiano dell’esistenza di questo nuovo servizio che, ricordo, è completamente gratuito per 30 minuti, tempo ritenuto ampiamente sufficiente per accompagnare o riprendere parenti e/o amici”.

Più nello specifico, ecco il commento dell’amministratore Unico di PISAMO, Avv. Andrea Bottone, che evidenzia come: “sia con legittimo orgoglio che possa annunciare l’efficacia ed esecutività dell’accordo raggiunto nei mesi scorsi fra Comune di Pisa, PISAMO e Gruppo Ferrovie dello Stato, grazie al quale gli utenti della zona della Stazione potranno accedervi non solo da viale Gramsci, ma altresì attraverso gli accessi da via Battisti e via Quarantola al Parcheggio prospiciente il primo binario, così da poter accompagnare in tutta sicurezza parenti e/o amici che devono prendere il treno, così come andarli a riprendere. Tale servizio“,conclude l’Avv. Bottone, “gode del beneficio di una sosta di 30 minuti gratuita, giuste indicazione al riguardo suggerita dal Sindaco Michele Conti e pertanto sono molto soddisfatto che dal 1 luglio prossimo questo accordo possa trovare piena attuazione, sottolineando altresì come nei prossimi mesi saranno messi a disposizione ulteriori 52 posti auto gratuiti a favore dei residenti nelle zone adiacenti Piazza della Stazione. così da compensare la perdita dei posti auto a seguito della recente riqualificazione della stessa mettendone al contrario a disposizione molti di più avendo ricavato il relativo spazio all’interno del citato parcheggio“.

