Arachel Dolphie duo in concerto al Giardino La Nunziatina

PISA – Si chiude con un atteso concerto la rassegna musicale dedicata alle donne musiciste Colpi di Grazia, nata da un’idea dell’Associazione Metarock e organizzata in collaborazione con La Nunziatina, con il contributo di Fondazione Pisa.

Venerdì 30 giugno (ore 19,30) al fresco del Giardino in centro storico a Pisa potremo ascoltare il live di Arachel Dolphie, pianista e band leader cubana. Dopo aver conseguito i suoi studi in pianoforte classico al conservatorio “Paulita Concepciòn” a La Habana, intraprende vari corsi di perfezionamento, sia a Cuba che in Italia, dove, tra le altre cose, viene selezionata per un corso di perfezionamento in piano jazz alla Scuola di Musica di Fiesole. Le diverse esperienze di formazione musicale le danno la possibilità di creare un suo unico e originalissimo stile musicale, unendo i vari generi e background culturali. Oggi Arachel si esibisce in vari festival e teatri internazionali, in spettacoli in cui fonde la musica etnica afrocubana e il jazz con il Teatro musicale e il Teatro vernáculo cubano.

Sul palco della Nunziatina anche la splendida voce di Diana Rosa Càrdenas Alfonso, cantante d’opera lirica cubana. Si diploma al Conservatorio Amadeo Roldan de La Habana, specializzandosi poi con un diploma di secondo livello in canto lirico, in Italia, al Conservatorio Lucio Campiani di Mantova. Nel corso della sua carriera si è esibita in prestigiosi palcoscenici, tra cui il Teatro Regio di Torino, il Teatro Alicia Alonso di Cuba, il Teatro Karl Marx di Cuba, il Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro Bibiena di Mantova, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Verdi di Busseto, il Teatro degli Arcimboldi a Milano, il Sureyya Opera House ad Istanbul. Ha ottenuto inoltre diversi premi internazionali, tra cui il Primo premio e il Premio alla migliore interpretazione di Musica cubana al Concorso di Interpretazione UNEAC 2011, due premi speciali al Concorso Internazionale ARD di Munich, il Primo Premio al Concorso Internazionale Luigi Zanuccoli.

Inizio spettacolo: ore 19,30

Prenotazione con consumazione al tavolo: whatsapp 3487039623

