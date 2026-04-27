Star Event. A Pisa torna per la decima edizione l’evento cult per gli appassionati del mondo Star Wars

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PISA – Il ponte del Primo Maggio a Pisa sarà all’insegna di un evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. È tutto pronto per “Star Event”, l’iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas giunta alla 10° edizione: un anniversario celebrato in grande stile con nuove attrazioni e appuntamenti tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, cosplayer, laboratori, Lego Star Wars e Scuola Padwan.

“Star Event” è organizzato da EmPisa – Star Wars Fan Club e Collego in collaborazione con Confcommercio Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa e il contributo di Giusti Auto e BCC Banco Fiorentino e la partecipazione di Telethon, che sarà presente con un proprio stand in Piazza XX settembre.Un’iniziativa capace di richiamare più di 9mila persone a Pisa, che assicura divertimento ed emozioni per grandi e piccoli e che prenderà vita sabato 2 e domenica 3 maggio in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Ponte di Mezzo Corso Italia e Borgo Stretto.

“Pisa ha bisogno di iniziative di qualità come Star Event che permettano di far conoscere la città a un pubblico sempre più ampio e diversificato e che siano funzionali a prolungare la permanenza di turisti e visitatori. Una manifestazione che sosteniamo con convinzione e che ha raggiunto una dimensione nazionale grazie a un’ottima organizzazione e alla capacità di crescere e innovarsi anno dopo anno” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Questa edizione è molto importante perché celebriamo i 10 anni di Star Event” – spiega Riccardo Di Nasso, co-organizzatore dell’evento e titolare di ColLego – “Un’iniziativa capace di richiamare partecipanti da tutta Italia e che quest’anno, in occasione dell’anniversario, omaggia le origini dell’antico porto di Pisa legandole al porto spaziale di Star Wars, e proprio in Piazza XX Settembre verrà allestita una scenografia inedita ad alto impatto, oltre ai coinvolgenti laboratori, la Scuola Padwan e l’emozionante spettacolo con spade laser”.

“Un evento che ha raggiunto i 10 anni, ormai molto atteso dalla città e che costituisce un motore di attrazione turistica e un volano economico per le nostre attività” – le parole dell’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – “Come amministrazione comunale abbiamo creduto fortemente fin dall’inizio in questa iniziativa proprio per le sue caratteristiche e la capacità di coinvolgere l’intero asse del centro storico, contribuendo attivamente alla promozione della nostra rete commerciale”

“Star Event rappresenta un format evoluto di animazione urbana, capace di trasformare il centro storico di Pisa in uno spazio esperienziale ad alta attrattività. Parliamo di un’iniziativa che, partendo da una community strutturata e da un forte coinvolgimento del pubblico, genera flussi qualificati, con ricadute positive su commercio, pubblici esercizi e servizi. In questo quadro, il sostegno della Camera di Commercio si orienta verso progettualità che uniscono contenuto, intrattenimento e impatto economico, valorizzando il centro storico come elemento di sviluppo per le imprese locali” dichiara il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Dalle 10 di sabato il centro di Pisa ospiterà una miriade di iniziative “stellari”, tra combattimenti coreografici, un contest dedicato ai cosplayer Star Wars ricostruzioni di scenografie e oggetti di scena, una scuola Padawan per trasformare i più piccoli in veri e propri cavalieri Jedi.

Imperdibili la Parata dei figuranti in costume che sabato alle 17.30 e domenica alle 17 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Stretto.

Spazioporto – Tra le novità della 10° edizione l’allestimento che riprodurrà le scenografie originali della saga, con tanto di arrivo dell’iconico X-Wing in scala reale parcheggiato in Piazza XX Settembre.

Contest Cosplay – Tutti i cosplay a tema Star Wars sono invitati a partecipare ad una gara espositiva e dinamica di costuming ed interpretazione con giudici di alto livello. La partecipazione al “Contest Cosplay” è gratuita e aperta a singoli e gruppi previa iscrizione che avverrà in loco.

Scuole Padwan – Appuntamenti dedicati ai più piccoli e ai giovani appassionati di Star Wars, che riceveranno vestito e spada laser dai Maestri che mostreranno le tecniche di combattimento e di difesa, prima di affrontare un percorso che gli permetterà di trasformarsi in veri e propri Cavalieri. Iscrizioni aperte già dalla mattina.

Laboratorio di costruzione maschera e spada – Un laboratorio dove i bambini, con l’aiuto di insegnanti qualificati, costruiranno maschere raffiguranti i protagonisti dell’universo Star Wars e le loro spade laser con materiali morbidi e sicuri, in modo da garantire divertimento e duelli nella massima sicurezza.

Quiz Star Event 2026– Il primo Quiz Star Event, con domande a tema Star Wars, rivolte al pubblico, diviso su due livelli, Bambini under 12 e over 13-99. Alla fine i vincitori riceveranno un premio a sorpresa. Un contest aperto a tutti, grandi e piccini, appassionati di Star Wars, vi aspettiamo!

Spettacolo sul Ponte di Mezzo – Di grande impatto la serata di sabato 2 maggio sul Ponte di Mezzo, dove dalle 21.30 alle 23 andrà in scena lo spettacolo con spade laser, con due speciali coreografie arricchite da musiche e sottofondi d’effetto. Uno spettacolo coinvolgente per tutto il pubblico che sarà suddiviso in Sith e Jedi con il flash mob delle iconiche spade lightsaber.

Di seguito il programma completo:

Sabato 2 Maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 11 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser

ore 12 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 12:45 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport)

ore 15 Esibizione Jedi Generation

ore 15:15 Raduno Piloti Ribelli

ore 16 Esibizione EmPisa

ore 16:30 Saluto alle autorità

ore 16:45 Esibizione Florence Knights

ore 17 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport)

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia e Borgo Stretto

ore 19 Esibizione Star Wars Club Perugia

ore 21:30 Ponte di Mezzo – Coreografie (Florence Knights)

ore 21:40 Ponte di Mezzo – Coreografie (Star Wars Club Perugia)

ore 21:50 Ponte di Mezzo – Coreografie (Jedi Generation)

ore 22:00 Ponte di Mezzo – Coreografie (EmPisa)

ore 22:10 Ponte di Mezzo Flashmob Jedi contro Sith (aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada laser)

ore 22:30 Galaxy Drink al Bar dello Spazioporto e Galaxy Dance

ore 01:00 Chiusura manifestazione

Domenica 3 Maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 10:30 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport)

ore 11 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser

ore 11:30 Esibizione Star Wars Club Perugia

ore 11:45 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 12:45 Esibizione Jedi Generation

ore 13 Esibizione Florence Knights

ore 14:30 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport)

ore 15 Esibizione Star Wars Club Perugia

ore 15:30 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 16 Laboratorio costruzione Star Guitar

ore 16:30 Esibizione Florence Knights

ore 16:45 Esibizione Jedi Generation

ore 17 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:15 Coreografie (EmPisa)

ore 19 Chiusura manifestazione

Tutti i laboratori dovranno essere prenotati direttamente sul posto

Last modified: Aprile 27, 2026