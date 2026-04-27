Pisa ricorda Nicola Ciardelli: centinaia di studenti alla Giornata della Solidarietà

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PISA – Si è svolta lunedì 27 aprile a Pisa la diciannovesima edizione della Giornata della Solidarietà, nel ventennale dell’attentato di Nassiriya in cui perse la vita il Maggiore Nicola Ciardelli insieme ad altri militari impegnati nella missione “Antica Babilonia”.

Un appuntamento ormai centrale per la città, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Onlus in collaborazione con Comune, Provincia e Ufficio scolastico territoriale, che ha coinvolto scuole e cittadini in una giornata dedicata alla memoria e all’impegno sociale.

“È un evento che unisce memoria e solidarietà concreta – ha dichiarato il sindaco Michele Conti –. Ringrazio Federica Ciardelli e la sua famiglia per aver trasformato il ricordo del fratello in un’occasione di impegno reale per la comunità”.

La manifestazione ha visto una partecipazione ampia: 94 percorsi attivati nella mattinata e 310 classi coinvolte, anche dai comuni vicini come Pontedera, San Giuliano Terme, Cascina e Palaia.

Alle 12 si è svolta la cerimonia conclusiva in piazza XX Settembre, con gli interventi istituzionali e un momento finale particolarmente suggestivo: un aviolancio sul Ponte di Mezzo, a cura degli atleti della sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito, seguito da un flashmob degli studenti realizzato con il coinvolgimento dell’assessorato allo sport e della ASD Dynamix Studio Danza, insieme all’artista Anna Donati.

In occasione del ventennale, la famiglia Ciardelli ha inoltre allestito una mostra fotografica nell’atrio di Palazzo Gambacorti, curata dall’architetto Silvia Chiara Lucchesini, per raccontare la storia dell’associazione e il suo impegno nel tempo.

Le iniziative proseguiranno fino al 29 aprile, quando il Teatro Verdi ospiterà il concerto conclusivo dell’Orchestra dell’Università di Pisa, diretta dal maestro Manfred Giampietro.

Una giornata che conferma il valore della memoria come strumento per costruire solidarietà e partecipazione nella comunità.

Last modified: Aprile 27, 2026