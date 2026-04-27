Dieci nuovi infermieri laureati: concluso il percorso del Polo didattico UniPi

Written by Redazione• 2:54 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Sono dieci i nuovi laureati in Infermieristica formati nel Polo didattico di Pontedera, al termine del percorso triennale organizzato dall’Università di Pisa. Le sessioni di laurea si sono svolte il 13 aprile 2026 presso le aule dell’Ospedale di Cisanello.

A conseguire il titolo sono stati Martina Abbamondi, Martina Abenante, Vanessa Baesso, Lisa Maria Barlettani, Jasmine Bartoli, Giulia Gronchi, Aurora Ilardi, Azzurra Astrid Lambardi, Beatrice Sorbetto e Anna Strazzullo.

Il corso, svolto sotto la guida della coordinatrice del tirocinio Manila Gualtieri, rappresenta un importante tassello nella formazione di professionisti sanitari destinati a operare sul territorio.

La commissione di laurea del 13 aprile pomeriggio è stata presieduta dal professor Gabriele Morucci, affiancato da docenti e professionisti del settore sanitario, con la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Ordine professionale.

Tra i ringraziamenti per la riuscita del percorso formativo, sono stati ricordati il professor Lorenzo Ghiadoni, Andrea Lenzini, direttore del dipartimento infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, e Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL TNO, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del triennio.

Un traguardo importante per i neolaureati e per il sistema sanitario locale, che potrà contare su nuove professionalità in un settore sempre più centrale.

Last modified: Aprile 27, 2026