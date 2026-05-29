“Stabat Mater” tra danza, musica e spiritualità: tre appuntamenti a Pisa e Calci

Written by Redazione• 10:52 am• Pisa, Calci, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

PISA/CALCI – Un dialogo profondo tra corpo, musica e spiritualità attraversa Stabat Mater, il progetto performativo in programma dal 4 al 6 giugno tra Pisa e Calci, nell’ambito della IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro e della rassegna Musica e Danza nei Musei nazionali di Pisa.

Ispirato alla celebre composizione di Giovan Battista Pergolesi, Stabat Mater propone una rilettura scenica in cui la forza emotiva della musica si traduce in gesto, presenza e movimento. La coreografia e la regia di Flavia Bucciero accompagnano il pubblico in un paesaggio sospeso tra dolore, memoria e umanità, dando corpo alle figure delle due Marie – la madre di Cristo e la Maddalena – interpretate dalle danzatrici Grazia Montelione e Iolanda Del Vecchio.

La partitura di Pergolesi, tra le più intense della tradizione sacra, diventa così materia viva per una drammaturgia fisica ed evocativa, nella quale danza e musica si fondono in un unico flusso espressivo. Nello spettacolo risuonano anche assonanze e riferimenti alle tante madri che, ancora oggi, piangono i propri figli, vittime delle guerre contemporanee.

Il progetto si apre mercoledì 4 giugno alle ore 18.30 con Aspettando lo Stabat Mater, anteprima site-specific realizzata in collaborazione con il Comune di Pisa. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà ospitato nella Cappella di Sant’Agata e nel giardino antistante, in piazza San Paolo a Ripa d’Arno 2. La cappella, gioiello dell’architettura romanica pisana recentemente restaurato, diventerà cornice di una performance pensata per dialogare con uno spazio di grande fascino storico e spirituale.

Il percorso proseguirà venerdì 5 giugno alle ore 20 ai Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac, a Pisa, all’interno della rassegna Primavera di Danza Musica Teatro, con la versione scenica integrale dello spettacolo. La produzione del Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza costruisce un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di offrire una visione contemporanea di una delle opere più toccanti del repertorio musicale occidentale.

A chiudere la tre giorni sarà l’appuntamento di sabato 6 giugno alle ore 17 nella Chiesa della Certosa di Calci, nell’ambito della rassegna Musica e Danza nei Musei nazionali di Pisa. In questa occasione Stabat Mater prenderà vita attraverso l’incontro tra danza e musica dal vivo, eseguita dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, in un contesto di grande suggestione artistica e architettonica. L’evento è realizzato in collaborazione con i Musei nazionali di Pisa e rappresenta un ulteriore sviluppo del dialogo tra patrimonio culturale, musica e arti performative contemporanee.

Primavera di Danza Musica Teatro, promossa dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero, proseguirà il proprio itinerario dedicato alla ricerca e alla sperimentazione, offrendo al pubblico nuove occasioni di incontro con creazioni che intrecciano sensibilità diverse e forme originali di relazione tra scena, suono e movimento.

L’ingresso è libero per l’appuntamento del 4 giugno alla Cappella di Sant’Agata. Per lo spettacolo del 5 giugno il biglietto costa 8 euro, ridotto 6 euro per i residenti di Cep, Barbaricina e Porta a Mare. Per l’appuntamento del 6 giugno alla Certosa di Calci l’ingresso al museo è di 5 euro, con prenotazione consigliata al numero 050 938430.

Info e prenotazioni: WhatsApp 342 0787727 – concorda.promozione@gmail.com.

Last modified: Maggio 29, 2026