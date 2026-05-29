Sant’Anna Science Cafè guarda alla Luna: tre serate tra ricerca, spazio e divulgazione

Written by Redazione• 11:28 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè guarda alla Luna. L’evento di divulgazione scientifica promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna torna nel mese di giugno con tre appuntamenti aperti al pubblico e a ingresso gratuito, in programma nei primi tre giovedì del mese, il 4, l’11 e il 18 giugno, nel giardino della sede principale della Scuola, in piazza Martiri della Libertà 33 a Pisa.

Il tema conduttore dell’edizione 2026 sarà la ricerca di frontiera legata all’esplorazione lunare. Docenti, ricercatrici e ricercatori della Scuola Sant’Anna accompagneranno il pubblico in un percorso che intreccia spazio, tecnologia, biologia, agricoltura, diritto e scenari futuri, in un contesto informale dove la divulgazione scientifica incontra anche la cultura e la musica.

L’edizione 2026 si svolge sotto la responsabilità scientifica di Debora Angeloni, docente di Biologia molecolare presso l’Istituto di BioRobotica e ideatrice dell’evento, ed è organizzata dalla Terza Missione della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 4 giugno, alle ore 21, con l’incontro Dalla Terra alla Luna, ma con pochissimo propellente. Come spingere un sogno dal suolo terrestre all’orbita lunare. Protagonista della serata sarà Tommaso Andreussi, professore ordinario presso l’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Sant’Anna.

Attraverso il racconto delle tecnologie di propulsione spaziale, delle traiettorie orbitali e delle sfide ingegneristiche delle missioni oltre l’atmosfera terrestre, Andreussi accompagnerà il pubblico in un viaggio tra fisica, innovazione e futuro dell’esplorazione spaziale. Una serata dedicata alla Luna come nuova frontiera scientifica, tra motori sempre più efficienti, ricerca avanzata e scenari che fino a pochi anni fa sembravano appartenere alla fantascienza. L’appuntamento sarà accompagnato da musica live.

Si prosegue giovedì 11 giugno, sempre alle ore 21, con Piante sulla Luna. Piccoli passi per un lombrico, un grande balzo per l’agricoltura. A parlarne sarà Chiara Pucciariello, professoressa associata presso l’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna.

L’incontro sarà dedicato al rapporto tra agricoltura, sostenibilità e ricerca spaziale, con una domanda di partenza: come si possono coltivare piante sulla Luna? Tra biologia vegetale ed ecosistemi resilienti, la serata mostrerà come anche gli organismi più piccoli possano svolgere un ruolo decisivo nelle sfide scientifiche e ambientali del futuro.

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà giovedì 18 giugno, alle ore 21, con l’incontro Beni rifugio: investire nel mattone… extraterrestre. Piccola guida al Diritto dello Spazio. Interverrà Maria Gagliardi, professoressa associata presso l’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna.

La Luna è di tutti? È possibile sfruttare le risorse degli asteroidi? Esistono regole giuridiche oltre l’atmosfera terrestre? Da queste domande prenderà avvio una riflessione sul Diritto dello Spazio, il settore che disciplina attività spaziali, esplorazione, tecnologie satellitari e nuove economie extraterrestri. Un viaggio tra trattati internazionali, geopolitica e scenari futuri, in un contesto in cui imprese private, Stati e ricerca scientifica si muovono in un territorio ancora in larga parte da definire.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. L’iscrizione è prevista tramite Eventbrite.

Last modified: Maggio 29, 2026