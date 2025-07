Sport, territorio e inclusione: l’incontro tra ConfSport Confcommercio e il Comune di Calci

Written by admin• 3:12 pm• Calci, Cultura, Sport

Eventi, attività e progetti pensati per valorizzare il mondo delle associazioni sportive e favorire, al tempo stesso, l’inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Questi i temi al centro dell’incontro svoltosi presso il Comune di Calci tra il nuovo gruppo ConfSport Confcommercio Pisa, il Sindaco del Comune di Calci Massimiliano Ghimenti e l’Assessora allo Sport del Comune di Calci Valentina Marras.

Presenti per Confcommercio, il Consigliere ConfSport Confcommercio Provincia di Pisa Cesare Di Cesare e la Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Agnese Profeti.

“Lo sport è uno strumento straordinario di inclusione, crescita e coesione sociale. Con ConfSport vogliamo essere un ponte tra istituzioni e associazioni sportive del territorio, supportando chi ogni giorno lavora sul campo per promuovere attività, eventi e iniziative che fanno bene alla comunità” afferma il Consigliere ConfSport Confcommercio Provincia di Pisa Cesare Di Cesare.

“Durante l’incontro abbiamo ribadito la volontà di avviare una collaborazione concreta. In particolare, abbiamo condiviso l’importanza di sostenere percorsi sportivi accessibili anche alle persone con disabilità, un tema che ci sta molto a cuore e che rappresenta una delle priorità del nostro impegno”.

“L’obiettivo è costruire insieme un contesto sportivo sempre più aperto e inclusivo, dove ogni cittadino – a prescindere dalle sue condizioni – possa trovare spazio, motivazione e possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale attraverso lo sport”.

“ConfSport vuole essere un punto di riferimento non solo per l’imprenditoria sportiva, ma anche un supporto concreto per gli enti pubblici, come gli assessorati allo sport, con l’obiettivo di creare a Pisa e in tutta la provincia una rete condivisa di iniziative a sostegno della collettività sportiva e sociale del territorio” conclude Di Cesare.

Il commento del Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, e dell’Assessora allo Sport, Valentina Marras: “Le associazioni tutte sono un patrimonio prezioso per le comunità. E a Calci hanno un ruolo davvero importante nel sociale, nel sanitario, nelle tradizioni, nella cultura e non fa certo eccezione lo sport. Anzi, quest’anno veniamo proprio da un periodo di numerose premiazioni per i risultati delle nostre associazioni sportive e di molti atleti calcesani. Pertanto siamo aperti alle collaborazioni con chi rappresenta queste importanti realtà”.

Last modified: Luglio 23, 2025