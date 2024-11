Sport per tutti 2024-25: pubblicato il bando per le associazioni sportive

Written by admin• 3:08 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Rinnovato per l’anno sportivo 2024-25 il progetto “Sport per tutti” lanciato dal Comune di Pisa per superare le barriere economiche che possono limitare la pratica sportiva e per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alla famiglie con bambini e ragazzi nella fascia di età dai 6 ai 18 anni che frequentano (o sono intenzionati a frequentare) attività sportive.

Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un budget di 55mila euro che sarà utilizzato per sostenere le famiglie beneficiarie fino all’esaurimento dei fondi.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando rivolto ad associazioni e società sportive interessate a registrarsi al progetto. In una seconda fase sarà poi pubblicato quello rivolto alle famiglie con Isee non superiore ai 25 mila euro.

“Un’ulteriore misura di sostegno e valorizzazione del mondo dello sport pisano – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa. Il budget di 55mila euro messo a disposizione con il progetto “Sport per tutti” va infatti a sommarsi agli 80mila euro stanziati dall’Amministrazione per l’assegnazione di contributi ordinari alle associazioni sportive del territorio. Un bando, quello sui contributi ordinari, sul quale quest’anno abbiamo aumentato del 60% le risorse messe a disposizione dal Comune. In totale arriveremo ad erogare per il mondo dello sport pisano 135mila euro di contributi, garantendo sostegno alle realtà sportive che ogni giorno portano avanti un lavoro di fondamentale importanza per la nostra comunità e abbattendo le barriere economiche che impediscono a molte famiglie di offrire ai propri figli la possibilità di praticare sport. Questo perché crediamo fortemente nella cultura del movimento e nello sport non solo come fondamentale elemento di benessere psicofisico, ma anche come momento di aggregazione, socialità, formazione e apprendimento delle regole”.

“Sport per tutti”, il bando per le associazioni

Le realtà sportive interessate possono accreditarsi al progetto entro le ore 12:30 del 16 dicembre 2024, compilando il modulo online disponibile sul sito ufficiale del Comune di Pisa a questo link. Dovranno indicare i corsi proposti, il numero di posti disponibili, i costi mensili e garantire la presenza di istruttori qualificati.

Possono partecipare al bando le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali regolarmente iscritte al portale di SPORT e SALUTE. E’ inoltre necessario avere la propria sede legale nel Comune di Pisa.

“Sport per tutti”, il bando per le famiglie

Una volta formata la lista dei soggetti sportivi accreditati, sarà pubblicato il bando rivolto alle famiglie con minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni e con Isee inferiore ai 25mila euro. Le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione, scegliendo la pratica sportiva tra quelle previste nell’elenco. L’entità del contributo omnicomprensivo sarà di 150 euro a bambino-ragazzo, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia.

