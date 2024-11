Convegno sulla sicurezza stradale a Vicopisano: sostegno psicologico per le vittime degli incidenti

Written by admin• 2:11 pm• Attualità, Politica, Vicopisano

VICOPISANO – Il 28 novembre, a Vicopisano, si è tenuto il convegno sulla sicurezza stradale “Mai più soli”, organizzato dall’associazione Gabriele Borgogni con il supporto della Regione Toscana, il patrocinio del Comune e della Provincia, e la collaborazione di diverse associazioni.

L’evento ha trattato temi cruciali, come gli incidenti stradali e l’importanza del sostegno psicologico per le vittime e i familiari.

Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, il Sindaco Matteo Ferrucci, e altri esperti. Il convegno ha enfatizzato la necessità di formazione per le forze dell’ordine e l’assistenza psicologica per chi è coinvolto in situazioni drammatiche. Inoltre, è stato sottolineato il valore del progetto dell’associazione Borgogni, che promuove una rete di supporto professionale per affrontare questi eventi tragici.

Last modified: Novembre 28, 2024