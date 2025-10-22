Sport, il presidente nazionale del Coni Luciano Bonfiglio in visita al Centro di Tirrenia con il Sindaco Conti e l’assessore Scarpa

Written by admin• 6:03 pm• Pisa, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La visita odierna del presidente nazionale del Coni, Luciano Bonfiglio, al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia è stata l’occasione per rilanciare il ruolo di Pisa come polo attrattivo per i giovani atleti. Ad accogliere Bonfiglio, insieme ai vertici del centro Coni, il Sindaco Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa, che hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a valorizzare le strutture sportive cittadine e a consolidare il legame tra formazione e attività agonistica.

«Pisa – ha dichiarato il sindaco Conti – ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale per lo sport giovanile: per la qualità delle strutture su cui abbiamo investito, per la presenza delle università che lavorano sul tema della dual career, e per la vocazione di Repubblica Marinara che è pronta a diventare un vero e proprio polo remiero dedicato alle discipline di voga».

L’assessore Frida Scarpa ha aggiunto: «Il nostro impegno è creare opportunità per i giovani e per chi pratica sport a ogni livello. Tirrenia e Pisa sono luoghi ideali per coniugare sport, studio e accoglienza: un modello che vogliamo continuare a rafforzare collaborando con il Coni, con le associazioni sportive del territorio, garantendo investimenti sulle strutture e progetti sulle attività».

Nella foto: il Sindaco Michele Conti, il presidente nazionale del Coni Luciano Bonfiglio e l’assessore allo sport Frida Scarpa al Centro Coni di Tirrenia.

Last modified: Ottobre 22, 2025