Anche la pallacanestro pisana ha il suo spazio

PISA – Con alcuni giorni di ritardo sul calendario della pallacanestro italiana, tranne che per una delle serie minori, iniziamo a tenere aggiornati anche i vari tornei che comprendono squadre di Pisa e provincia.

di Leonardo Miraglia

Le serie in cui militano le nostre squadre sono:

La serie B Interregionale, conference Centro, girone C con l’Etrusca San Miniato.

La Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A con il Basket Calcinaia, il CUS Pisa e lo Juve Pontedera.

La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C con la Pallacanestro San Miniato, la Bellaria Cappuccini, La Crocetta San Miniato e la Pallacanestro Valdera.

La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D con la Dream Basket Pisa, lo Sport IES Pisa, la GMV Ghezzano, l’Etrusca San Miniato, il Basket Ponsacco e la Basket Volterra.

La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone B con il CUS Pisa squadra B, la GMV Ghezzano squadra B ed il Basket Pomarance.

La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone C con il Basket Calcinaia squadra B, i Castelfranco Frogs squadra B, gli Isotopi Valdera, la Pallacanestro Valdera squadra B ed il Vicopisano Baket 2011.

Questi i calendari del prossimo turno dei campionati in corso e le classifiche aggiornate:

Serie B Interregionale, conference Centro, girone C

V giornata di andata

25/10, 21US EmpoleseEtrusca San Miniato

Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A

IV giornata di andata

25/10, 21Valdicornia BasketJuve Pontedera
26/10, 18CUS PisaLibertas Lucca
26/10, 18Centro Minibasket CarraraBasket Calcinaia

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di andata

25/10, 18:15Pallacanestro ValderaLibertas Montale
25/10, 20:45NBA Altopascio Bellaria Cappucini
25/10, 21:15Folgore Fucecchio sq. BPallacanestro San Miniato
26/10, 18Bottegone Basket JuniorLa Crocetta San Miniato

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di andata

24/10, 18:30Basket PonsaccoPiombino BC
25/10, 18:30Gmv GhezzanoSport IES Pisa
26/10, 18Etrusca San Miniato sq.BFortezza Team Livorno
26/10, 18:30Basket VolterraDream Basket Pisa

