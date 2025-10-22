Anche la pallacanestro pisana ha il suo spazio

Written by Leonardo Miraglia• 4:56 pm• Pisa, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Con alcuni giorni di ritardo sul calendario della pallacanestro italiana, tranne che per una delle serie minori, iniziamo a tenere aggiornati anche i vari tornei che comprendono squadre di Pisa e provincia.

Le serie in cui militano le nostre squadre sono:

La serie B Interregionale, conference Centro, girone C con l’Etrusca San Miniato.

La Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A con il Basket Calcinaia, il CUS Pisa e lo Juve Pontedera.

La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C con la Pallacanestro San Miniato, la Bellaria Cappuccini, La Crocetta San Miniato e la Pallacanestro Valdera.

La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D con la Dream Basket Pisa, lo Sport IES Pisa, la GMV Ghezzano, l’Etrusca San Miniato, il Basket Ponsacco e la Basket Volterra.

La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone B con il CUS Pisa squadra B, la GMV Ghezzano squadra B ed il Basket Pomarance.

La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone C con il Basket Calcinaia squadra B, i Castelfranco Frogs squadra B, gli Isotopi Valdera, la Pallacanestro Valdera squadra B ed il Vicopisano Baket 2011.

Questi i calendari del prossimo turno dei campionati in corso e le classifiche aggiornate:

Serie B Interregionale, conference Centro, girone C

V giornata di andata

25/10, 21 US Empolese Etrusca San Miniato

Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A

IV giornata di andata

25/10, 21 Valdicornia Basket Juve Pontedera 26/10, 18 CUS Pisa Libertas Lucca 26/10, 18 Centro Minibasket Carrara Basket Calcinaia

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di andata

25/10, 18:15 Pallacanestro Valdera Libertas Montale 25/10, 20:45 NBA Altopascio Bellaria Cappucini 25/10, 21:15 Folgore Fucecchio sq. B Pallacanestro San Miniato 26/10, 18 Bottegone Basket Junior La Crocetta San Miniato

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di andata

24/10, 18:30 Basket Ponsacco Piombino BC 25/10, 18:30 Gmv Ghezzano Sport IES Pisa 26/10, 18 Etrusca San Miniato sq.B Fortezza Team Livorno 26/10, 18:30 Basket Volterra Dream Basket Pisa

