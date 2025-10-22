Anche la pallacanestro pisana ha il suo spazio

PISA – Con alcuni giorni di ritardo sul calendario della pallacanestro italiana, tranne che per una delle serie minori, iniziamo a tenere aggiornati anche i vari tornei che comprendono squadre di Pisa e provincia.
di Leonardo Miraglia
Le serie in cui militano le nostre squadre sono:
La serie B Interregionale, conference Centro, girone C con l’Etrusca San Miniato.
La Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A con il Basket Calcinaia, il CUS Pisa e lo Juve Pontedera.
La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C con la Pallacanestro San Miniato, la Bellaria Cappuccini, La Crocetta San Miniato e la Pallacanestro Valdera.
La Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D con la Dream Basket Pisa, lo Sport IES Pisa, la GMV Ghezzano, l’Etrusca San Miniato, il Basket Ponsacco e la Basket Volterra.
La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone B con il CUS Pisa squadra B, la GMV Ghezzano squadra B ed il Basket Pomarance.
La Divisione regionale 3 maschile Toscana, girone C con il Basket Calcinaia squadra B, i Castelfranco Frogs squadra B, gli Isotopi Valdera, la Pallacanestro Valdera squadra B ed il Vicopisano Baket 2011.
Questi i calendari del prossimo turno dei campionati in corso e le classifiche aggiornate:
Serie B Interregionale, conference Centro, girone C
V giornata di andata
|25/10, 21
|US Empolese
|Etrusca San Miniato
Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A
IV giornata di andata
|25/10, 21
|Valdicornia Basket
|Juve Pontedera
|26/10, 18
|CUS Pisa
|Libertas Lucca
|26/10, 18
|Centro Minibasket Carrara
|Basket Calcinaia
Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C
III giornata di andata
|25/10, 18:15
|Pallacanestro Valdera
|Libertas Montale
|25/10, 20:45
|NBA Altopascio
|Bellaria Cappucini
|25/10, 21:15
|Folgore Fucecchio sq. B
|Pallacanestro San Miniato
|26/10, 18
|Bottegone Basket Junior
|La Crocetta San Miniato
Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D
III giornata di andata
|24/10, 18:30
|Basket Ponsacco
|Piombino BC
|25/10, 18:30
|Gmv Ghezzano
|Sport IES Pisa
|26/10, 18
|Etrusca San Miniato sq.B
|Fortezza Team Livorno
|26/10, 18:30
|Basket Volterra
|Dream Basket Pisa
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Ottobre 22, 2025