Sport, Campo Scuola “Cino Cini”: conclusi i lavori di riqualificazione della tribuna coperta

PISA – Proseguono gli interventi al Campo Scuola “Cino Cini” in via Atleti Azzurri Pisani, con un investimento totale di 622mila euro.



Dopo la ristrutturazione della pista di atletica, la rifinitura delle pedane per il salto in lungo, in alto, con l’asta e il lancio del giavellotto, e il recupero dei locali spogliatoio, è stata completata la riqualificazione della tribuna coperta. Il vice sindaco, Raffaele Latrofa, afferma, come si legge nella nota: “La riqualificazione totale dell’impianto è vicina al completamento. Gli interventi, finalizzati alla certificazione FIDAL per ospitare eventi sportivi nazionali, sono stati condotti con la supervisione di tecnici specializzati. L’area di Barbaricina, con i lavori in corso al tennis club e l’avvio prossimo della nuova piscina comunale, diventerà una Cittadella dello Sport grazie agli oltre 5 milioni di euro finanziati dal PNRR.” L’assessore allo sport, Frida Scarpa, aggiunge: “Proseguiamo nella riqualificazione degli impianti sportivi. Dopo la pista di atletica, le pedane e gli spogliatoi, abbiamo ora sistemato la tribuna coperta, rendendola nuovamente fruibile grazie a interventi di impermeabilizzazione. Seguirà il miglioramento dei locali sotto la tribuna per creare una sala di muscolatura a terra, offrendo agli atleti condizioni ottimali per allenamenti fisici e tecnici. L’obiettivo è supportare atleti di caratura internazionale come Anna Bongiorni e Andrea Meucci, impegnati nella preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, prosegue la comunicazione. Ulteriori interventi sono previsti per le pedane del lancio del peso e del martello, oltre all’acquisto di attrezzature per coprire tutte le specialità dell’atletica. Al termine dei lavori, l’impianto sarà omologato e pronto ad ospitare manifestazioni sportive di alto livello“, conclude il comunicato.

