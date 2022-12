Sport a Pisa, ecco il Progetto della nuova Palestra al Cep

Scritto da admin• 3:37 pm• Attualità, Pisa, Tutti

PISA – Un investimento di quasi quattro milioni di euro e destinato alla realizzazione di una nuova Palestra polivalente per il Quartiere del CEP di Pisa, è stato illustrato agli organi di Informazione presso la Sala Stampa di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa e dell’Arch. Marco Guerrazzi, Dirigente Impianti Sportivi del Comune di Pisa.

di Giovanni Manenti

In sostanza, il citato investimento complessivo di 3,9milioni di euro consentirà la costruzione di una struttura di 1050mq. in via Vecellio e la relativa copertura finanziaria è costituita per 3milioni di €uro rivenienti da Fondi PNRR, altri 600mila da utilizzo Fondi APES già versati a suo tempo dal medesimo Ente e vincolati alla realizzazione dell’impianto e solo per la residua parte di 300mila €uro a gravare sul Bilancio Comunale, così che i residenti nel Quartiere potranno avere a disposizione in tempi relativamente rapidi, due palestre – adibite una ad attività pugilistica e di forma ottogonale e l’altra per Discipline quali Basket, Volley e Pallamano – realizzate in corpi di fabbrica differenti, ma collegati fra loro,con relativi servizi, una tribuna per il pubblico, ampio spazio a parcheggio ed, infine, un’area verde esterna da completare con attrezzature per svolgere attività sportive anche all’aperto.

Entro la fine del corrente mese di dicembre 2022 verrà indetta la relativa gara d’appalto, con aggiudicazione da avvenire tassativamente entro il prossimo 31 marzo 2023 come stabilito dai vincoli del PNRR che prevedono il completamento dei lavori entro il 31 marzo 2026, ma stante l’impegno che viene richiesto, il completamento dell’opera può prevedersi entro la fine del 2024, epoca in cui l’Amministrazione ritiene di far collimare l’inaugurazione degli impianti con la già avvenuta assegnazione della gestione degli stessi, a mezzo di apposito Bando.

Ovviamente soddisfatto di questa nuova iniziativa l’assessore Raffaele Latrofa, che così commenta: “ci siamo recentemente recati nel Quartiere del CEP per illustrare sia quello che è stato il nostro lavoro che, soprattutto, l’attività svolta dagli Uffici per intercettare un ulteriore Finanziamento riveniente dai Fondi PNRR, vale a dire una nuova Palestra polifunzionale, divisa in due corpi di fabbrica, di cui uno destinato ad attività di squadra come pallamano, pallacanestro e pallavolo e l’altro di forma ottagonale e dedicato alla Boxe, che rappresenta una Disciplina storica del Quartiere“.

“All’interno di questo progetto per un investimento complessivo di 3,9 milioni di €uro“, prosegue l’Assessore, “la relativa composizione vede il Comune di Pisa contribuire per appena 300mila €uro, mentre tutto il resto è riveniente dal citato Finanziamento con Fondi PNRR e per la quota di 600mila €uro quale residuo di un precedente Finanziamento da parte dell’APES, così da dare pertanto al quartiere la possibilità di usufruire di una bellissima Palestra nuova di zecca, al cui interno è prevista una tribunetta capace di ospitare circa 100 spettatori, e per la cui gestione sarà provveduto, come di consueto, ad indire una gara di aggiudicazione con apposito Bando ed all’interno del quale, come ci è stato espressamente richiesto dai residenti, saranno privilegiati aspetti non solamente sportivi, ma anche di carattere sociale ed aggregativo“.

“Quale contorno dell’intervento“, conclude Raffaele Latrofa, “sono altresì’ previsti parcheggi, verde urbano ed un’ulteriore grande zona a verde sempre all’interno dell’unico lotto di lavori, che sarà dedicata ad infrastrutture sportive di tipo leggero al fine di consentire attività fisica all’aria aperta con qualche attrezzatura, sottolineando il non trascurabile particolare che i tempi di realizzazione, dettati dalle norme del PNRR, prevedono l’obbligo entro pochi giorni, ovvero fine del corrente mese di dicembre, di indire la relativa gara di appalto che entro fine marzo 2023 dovrà vedere l’Impresa aggiudicataria, così che entro più o meno tre mesi da oggi saremo in condizione di firmare il contratto e dare avvio ai lavori che potranno ragionevolmente concludersi entro il 2024, rappresentando pertanto un qualcosa di concreto pronto ad essere visto sotto forma di cantiere dagli abitanti del CEP che attendono da decenni questa infrastruttura“.

