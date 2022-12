Spal – Pisa: l’elenco dei convocati per Ferrara

Scritto da admin• 7:22 pm• Pisa SC

PISA – Natale sul campo per il Pisa Sporting Club che si è radunato all’Arena Garibaldi per il tradizionale allenamento di rifinitura; domani, lunedì di Santo Stefano andrà in scena il ‘Boxing Day’ del campionato cadetto con i nerazzurri impegnati a Ferrara contro la Spal (Stadio “Mazza”, ore 15).

Si è trattato di una seduta breve ma intensa al termine della quale lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati:

(1) Nicolas Andrade

(5) Simone Canestrelli

(6) Hjortur Hermannsson

(7) Roko Jureskin

(8) Marius Marin

(9) Ettore Gliozzi

(10) Ernesto Torregrossa

(12) Vladan Dekic

(15) Idrissa Touré

(16) Adam Nagy

(17) Giuseppe Sibilli

(18) Giuseppe Mastinu

(19) Tomas Esteves

(20) Pietro Beruatto

(22) Alessandro Livieri

(23) Artur Ionita

(26) Gaetano Masucci

(27) Matteo Tramoni

(30) Alessandro De Vitis

(33) Arturo Calabresi

(44) Adrian Rus

(77) Lisandru Tramoni

(80) Olimpiu Morutan

(93) Federico Barba

Last modified: Dicembre 25, 2022