Sorpresi in casa con i proventi della droga

PISA – Nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 2 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Piagge presso un’abitazione privata in ausilio a personale del 118 per la presenza di una persona svenuta.



Sul posto la persona soccorsa veniva identificata per un 21enne di origini tunisine, che veniva comunque trasportato a scopo precauzionale al Pronto soccorso per verifiche sulle sue condizioni di salute. Nel corso dell’intervento i poliziotti hanno da subito percepito l’ odore tipico riconducibile all’utilizzo di sostanza stupefacente, causa probabile del malore riscontrato, e pertanto hanno deciso di effettuare una perquisizione a carico degli altri due occupanti l’ appartamento, un 26enne del Marocco e un 33enne, sempre marocchino.



All’interno di un vano i poliziotti hanno scovato un panetto di hashish del peso di circa 83 grammi, risultato di proprietà del primo, mentre all’interno di una borsa sportiva, appartenente al secondo, i poliziotti hanno rinvenuto altri 35 gr di hashish, per un totale di oltre un etto di stupefacente. Infine i poliziotti hanno scovato e sottoposto a sequestro, occultato in una scatola, denaro contante pari a 4.550 euro, parimenti sottoposto a sequestro così come lo stupefacente, perché ritenuto provento della attività di spaccio, anche perché nella disponibilità di soggetti nullafacenti.

I due sono stati condotti in Questura e al termine delle incombenze procedurali denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Avviate nei loro confronti le procedure amministrative finalizzate alla espulsione dal territorio nazionale.

