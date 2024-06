Sopralluogo alla Porta Nuova di Pisa: tecnici comunali in azione per mettere in sicurezza la tettoia danneggiata

Scritto da admin• 6:32 pm• Pisa, Attualità

PISA – Giovedì 13 giugno, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo alla tettoia sopra l’arco centrale della Porta Nuova delle mura di Pisa, all’ingresso di Piazza dei Miracoli. L’intervento si è reso necessario dopo che ieri era stata segnalata una lesione a una trave, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e il transennamento dell’area per motivi di sicurezza.

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, ha spiegato che la verifica ha mostrato che la trave in legno danneggiata non è portante ma è solo un rivestimento estetico della trave metallica interna, che è ben fissata alle mura e strutturalmente sicura. Tuttavia, per prevenire ulteriori danni e il possibile distacco di pezzi di legno, si è deciso di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza la trave lignea.

L’intervento prevede la costruzione di un piccolo ponteggio per sostenere la trave lignea che verrà sostituita. Si prevede che i lavori inizino già domani, con l’obiettivo di riaprire l’ingresso alla piazza nei prossimi giorni, mantenendo chiusa solo una delle tre cancellate laterali, quella lato Ospedale Santa Chiara. Nel frattempo, verrà affidato un incarico diretto per la sostituzione della trave decorativa deteriorata e per evitare nuove infiltrazioni d’acqua.

Last modified: Giugno 13, 2024