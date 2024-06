Forza Italia riconferma il risultato di cinque anni fa. Chimenti record di preferenze

Scritto da admin• 6:45 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Ilaria Boggi, Sindaco candidata sindaco per il Comune di San Giuliano Terme

“Il capolista Chimenti ha dichiarato: “In un mese abbiamo ricostruito un movimento a livello locale e abbiamo dimostrato che ci siamo e siamo pronti per un percorso sul territorio.” Chimenti ha anche ottenuto il record storico di preferenze personali per Forza Italia, con ben 85 voti, posizionandosi tra i più votati tra i partiti del centrodestra in questa tornata elettorale. Tuttavia, Forza Italia non è riuscita a ottenere un seggio in Consiglio comunale. “Noi ci siamo, anche se non siamo in Consiglio comunale non ci spaventa,” ha concluso Chimenti. “Siamo motivati e daremo il nostro importante contributo in supporto alle liste che sono entrate in Consiglio. Non spariremo e faremo un’opposizione responsabile per tutti i prossimi cinque anni all’amministrazione Cecchelli.“

