Sopralluogo ai cantieri PINQUA a Cascina: le parole di Bice Del Giudice

CASCINA – “Con la visita degli assessori Nardini e Boni ai cantieri PINQUA, si conferma l’attenzione della Regione per il nostro territorio e per i buoni risultati del lavoro portato avanti insieme“, afferma l’assessora comunale di Cascina Bice Del Giudice, che guida la lista civica PER VOI, in merito al sopralluogo odierno ai cantieri PINQUA da parte degli assessori regionali Nardini e Boni.

“I cantieri PINQUA visitati oggi, che insieme agli altri finanziati significano circa 23 milioni di euro di investimenti per il territorio cascinese, daranno risposte ad esigenze di diversa natura, consentendo il quasi totale recupero del patrimonio immobiliare pubblico. Risposte importanti anche sul fronte del recupero dell’armonia e della bellezza di spazi comuni, oltre che su quello del diritto alla casa e su quello del potenziamento delle strutture sportive, due priorità centrali del programma della nostra lista civica, in corsa per la rielezione del Sindaco Michelangelo Betti e per la prosecuzione dell’importante lavoro amministrativo fatto insieme in questi 5 anni“

