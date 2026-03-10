Pisa, assemblea provinciale della Lega: confronto tra iscritti e focus su referendum e prossime sfide politiche

Written by Redazione• 8:02 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Segreteria Provinciale Lega di Pisa.

Si è svolta ieri sera, 9 marzo, a Pisa l’assemblea provinciale della Lega, un momento di confronto tra iscritti, militanti e sostenitori sulle principali tematiche politiche e di attualità. L’incontro ha registrato una partecipazione numerosa, con la sala gremita e un clima definito dagli organizzatori come di amicizia e partecipazione.

Ad aprire la serata è stato il segretario provinciale Giovanni Pasqualino, che ha parlato del nuovo corso del partito, dell’importanza del prossimo referendum e, nel suo ruolo di capogruppo comunale, dell’impegno della Lega nell’amministrazione della città di Pisa.

A seguire l’intervento della consigliera regionale Elena Meini, che ha ribadito l’importanza della partecipazione al referendum e del ruolo dei rappresentanti di lista.

Sul tema referendario si sono soffermati anche Gino Mannocci, avvocato e organizzatore del recente convegno in Sala delle Baleari, e l’ex deputata Donatella Legnaioli, sottolineando l’importanza della partecipazione al voto.

Durante l’assemblea sono intervenuti anche Domenico Uva, responsabile organizzativo, e Giovanna Bonanno, che hanno affrontato gli aspetti organizzativi e le prospettive politiche in vista delle prossime scadenze elettorali, tra cui le elezioni politiche del 2027 e il voto amministrativo di Cascina, previsto per la prossima primavera.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento del commissario regionale della Lega e deputato Andrea Crippa, che ha affrontato diversi temi di attualità politica e di partito, invitando alla partecipazione al referendum e alla manifestazione nazionale del 18 aprile a Milano.

La serata si è conclusa con un video messaggio di auguri inviato a Matteo Salvini per il suo compleanno e con un brindisi tra i partecipanti.

