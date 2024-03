Scritto da admin• 1:25 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Mercoledì 20 marzo la biblioteca comunale SMS in via San Michele degli Scalzi a Pisa rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata per permettere lo svolgimento di lavori di adeguamento agli scarichi fognari della biblioteca.



Da giovedì la biblioteca riprenderà regolarmente il servizio, con il normale orario di apertura dalle 9 alle 19.

Last modified: Marzo 18, 2024