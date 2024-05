SLAnci d’Amore: un grande successo al PalaTodisco. Raccolti 10.000 euro per la ricerca contro la SLA

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Si è svolta venerdì 24 maggio al PalaTodisco di San Giuliano Terme la prima edizione di “SLAnci d’amore”, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la lotta contro la SLA voluta e organizzata dai tre rotary Pisani.



La serata, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e momenti di approfondimento, è stata un grande successo, richiamando una sala gremita di spettatori.

Ha aperto l’evento l’attore Paolo Giommarelli con un bellissimo testo sull’amore nella sua accezione più vera, cioè quando questo è legato alle difficoltà della vita. Sotto la sapiente regia di Tommaso Casigliani e la conduzione di Serena Magnanensi, il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni di talentuosi artisti come il cantautore pisano Alberto Nelli, il gruppo Animeniacs Corp con una selezione di musiche Disney, Irene Fornaciari con le sue cover magistralmente interpretate e l’attesissimo cantautore RON, che ha chiuso la serata con alcuni dei brani più celebri del suo repertorio. Le risate non sono mancate grazie al comico Graziano Salvadori e al “mago” Kagliostro.

Oltre alla musica, la serata ha offerto importanti momenti di riflessione sulla SLA, con i contributi video di AISLA che hanno profondamente toccato il pubblico. Particolarmente emozionante è stata la testimonianza dal vivo del musicista jazz Nick Becattini, oggi costretto in sedia a rotelle a causa della malattia. Becattini ha condiviso la sua esperienza e il percorso che lo ha riportato alla fede, annunciando l’uscita prossima del suo libro.

Nel salotto moderato da Serena Magnanensi, sono intervenuti il Prof. Gabriele Siciliano, la presidente nazionale di AISLA, Fulvia Massimelli e il responsabile di AISLA Nord Ovest, Alessandro Porcelli, offrendo ulteriori spunti di riflessione sulla malattia.

La serata, organizzata e gestita dai tre Rotary Club pisani (Club Pisa, Club Galilei e Club Pacinotti), si è conclusa con la consegna al cantautore RON della prestigiosa onorificenza rotariana Paul Harris.

Un particolare ringraziamento agli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo: Acqua Spa; Banca Popolare di Lajatico come main, oltre al prezioso aiuto di Devitalia Telecomunicazioni e CB Studio di Pisa.

Grazie alla generosità dei presenti, sono stati raccolti circa 10.000 euro, che saranno donati ad AISLA e alla fondazione “Un Passo per Te” per sostenere la ricerca su una malattia che, purtroppo, non lascia scampo, ma che si spera possa un giorno essere curata, alleviando le sofferenze di chi ne è affetto.

