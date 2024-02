Situazione stadio, Pisa Sporting Club: comunicato congiunto dei Consiglieri PD Trapani e Biondi

Scritto da admin• 11:31 am• Pisa, Attualità, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto dei Consiglieri Comunali Trapani e Biondi.

“Come consiglieri comunali e appassionati sostenitori del Pisa, ci troviamo di fronte a una situazione estremamente difficile causata dalle recenti tensioni tra società, Comune e tifoseria. È inaccettabile alimentare una discussione così accesa affermando che le comunicazioni con la società siano completamente interrotte, mentre la società stessa sostiene il contrario. Se veramente si ritiene che la possibilità di realizzare un nuovo stadio sia ormai tramontata, è fondamentale comprendere i motivi di questa decisione e informare chiaramente il Consiglio comunale e la Commissione preposta. Si legge nella nota, abbiamo più volte chiesto un resoconto sull’andamento delle varie iniziative, comprese quelle relative al centro sportivo, ma non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti. Già a dicembre, durante le discussioni sul bilancio, abbiamo presentato un ordine del giorno mirato a promuovere un dialogo più proficuo tra Comune, società e tifoseria, chiedendo un impegno concreto e un calendario preciso per aumentare la capacità della curva a 4000 posti, considerando che il settore più popolare è sempre esaurito con gli abbonamenti. Con il continuo aumento dei costi della vita, è importante garantire che le famiglie e i giovani possano permettersi di frequentare lo stadio, acquistando biglietti accessibili. Sottolineiamo l’importanza di incentivare e sostenere i giovani tifosi a seguire i colori neroazzurri, poiché il futuro della passione per la nostra squadra dipende da loro. Purtroppo, il nostro ordine del giorno è stato respinto dalla maggioranza attuale, e solo ora sembra che si stia cercando di rimediare. Tuttavia, se i lavori potevano essere eseguiti così rapidamente, ci chiediamo perché non siano stati avviati precedentemente, considerando che i problemi relativi alla capienza erano noti da tempo, anche al vice sindaco, prosegue il comunicato. Le condizioni per la realizzazione del nuovo stadio sono cambiate negli ultimi mesi? Non abbiamo alcuna evidenza in tal senso. Negli ultimi anni, lo stadio è stato trascurato, lasciato in uno stato di lento degrado, e non è stato presentato alcun progetto formale agli uffici comunali. Le cose sono cambiate nelle ultime settimane o si è trattato solo di promesse vuote, con un’amministrazione che ha trascurato i suoi obblighi di manutenzione e controllo? Riteniamo che sia giunto il momento di affrontare le varie problematiche per il bene del Pisa e della città. È urgente coinvolgere la commissione e il Consiglio comunale nelle questioni dello stadio e invitare la società Pisa Calcio a presentare i loro progetti e le relative tempistiche. Siamo pronti a contribuire con idee e proposte per risolvere i problemi e ristabilire un dialogo costruttivo tra Comune, Pisa Sporting Club e la Curva Nord“, conclude la nota stampa.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 15, 2024