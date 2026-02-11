Situazione Lupi. Elisabetta Mazzarri: “Risposta tardiva di Cecchelli. L’episodio sul Lungomonte conferma la necessità di una gestione preventiva dei lupi”

Written by Antonio Tognoli• 1:33 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “La notizia riguardo al giovane che ha segnalato di essere stato inseguito da alcuni lupi sulla Strada Provinciale 30 del Lungomonte, all’altezza di Agnano, riporta al centro del dibattito un tema che da mesi interessa il nostro territorio: la presenza dei lupi in prossimità delle aree abitate”, afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera Comunale Lista Boggi Sindaco.

“Il sindaco Matteo Cecchelli, in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, ha richiesto un monitoraggio del fenomeno. Una richiesta che va nella direzione giusta, ma che arriva dopo mesi in cui il tema era già stato sollevato in Consiglio comunale. Nella seduta di fine novembre 2025, infatti, ho presentato una mia mozione dedicata alla gestione non letale e preventiva dei lupi nell’area di Metato. La maggioranza l’ha bocciata. Successivamente è stato organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza, ma il tema richiedeva fin da subito un approccio più strutturato e orientato alla prevenzione“.

“La mia proposta – continua Mazzarri- chiedeva alla Giunta tre impegni concreti: monitoraggio costante del territorio con enti competenti; esclusione di ogni ipotesi di abbattimento, nel rispetto delle normative vigenti; valutazione di strumenti non letali (cattura, sedazione, trasferimento) in caso di rischi documentati. Il fulcro era la prevenzione, attraverso azioni riconosciute da ISPRA e dalle principali istituzioni scientifiche: corretta gestione dei rifiuti, informazione ai cittadini, custodia adeguata degli animali domestici, supporto agli allevatori e campagne educative per evitare comportamenti impropri. L’episodio riportato martedì evidenzia quanto fosse necessario affrontare il tema con maggiore tempestività. In questo contesto, è un dato oggettivo che il Sindaco Cecchelli e il Presidente Giani appartengono allo stesso partito. Proprio per questo, sarebbe auspicabile che, invece di limitarsi a comunicazioni formali, venisse attivato un coordinamento operativo immediato, come i cittadini si aspettano da istituzioni che condividono lo stesso riferimento politico. Ribadisco che la sicurezza delle persone e la tutela della fauna non sono in contrasto. Un approccio basato su prevenzione, monitoraggio e metodi non letali è pienamente coerente con le normative vigenti e con le migliori pratiche scientifiche!ì”.

“Per questo rinnovo la richiesta al Sindaco e alla Giunta di attivare un tavolo tecnico con Regione, ISPRA e Carabinieri Forestali; avviare una campagna informativa chiara e capillare per i cittadini; predisporre linee guida comunali per la gestione degli avvistamenti e sostenere allevatori e proprietari di animali con misure di prevenzione efficaci. Il nostro territorio merita una gestione attenta, responsabile e lungimirante della convivenza con la fauna selvatica”, conclude Mazzarri.

Last modified: Febbraio 11, 2026