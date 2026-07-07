Giardino Scotto, marcia indietro sul parcheggio nel Vallo. La città delle Persone: “Una vittoria di chi si è mobilitato”

Written by Redazione• 3:33 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Carlo Modica sulla retromarcia del Comune di Pisa rispetto al progetto di parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto.



«Venire a sapere che l’Amministrazione Conti ha fatto una ragionevole marcia indietro sul parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto è certamente una buona notizia, ma soprattutto una vittoria di tutti quelli che, come noi, si sono mobilitati per evitare un intervento sciagurato in un sito paesaggisticamente e storicamente di grande pregio».

Così interviene La città delle Persone dopo le novità emerse sul progetto relativo all’area del Giardino Scotto, oggetto nei mesi scorsi di critiche e mobilitazioni.

Il gruppo annuncia che seguirà con attenzione l’evoluzione del nuovo progetto, per il quale è già stata presentata richiesta di accesso agli atti. «Si profila comunque molto meno impattante – viene sottolineato – e chiediamo che venga condiviso da subito con la città, come emerso in commissione».

Resta aperto, secondo La città delle Persone, il tema della destinazione degli eventuali posti auto. «Chiediamo che i parcheggi previsti siano riservati ai residenti, visto anche che il Piano Urbanistico Comunale è privo di una visione complessiva su mobilità e sosta».

La critica riguarda più in generale le previsioni del piano sulla sosta nel centro urbano. «Al momento – prosegue la nota – il Piano ricaverebbe appena 300 parcheggi, nonostante l’enorme impatto su verde pubblico e socialità. Il tutto senza risolvere il problema, visto che continuerebbero a mancare più di 8mila stalli rispetto ai veicoli autorizzati all’accesso in Ztl».

Per La città delle Persone, la revisione del progetto sul Vallo del Giardino Scotto rappresenta quindi un primo risultato positivo, ma non esaurisce la necessità di ripensare in modo complessivo le politiche sulla mobilità e sulla sosta in città.

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Last modified: Luglio 7, 2026