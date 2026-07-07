Festival delle Colline Geotermiche, a Sasso Pisano lo spettacolo dedicato a Walter Bonatti

Written by Redazione• 3:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Il Festival delle Colline Geotermiche si avvia verso la conclusione della sua quindicesima edizione. Sabato 11 luglio, alle 21.30, a Sasso Pisano, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, andrà in scena “In capo al mondo. In viaggio con Walter Bonatti”, spettacolo multimediale dedicato a uno dei più grandi alpinisti ed esploratori del Novecento.

L’appuntamento, in programma in via Cavour, è affidato a Teatro Invito e vede protagonista Luca Radaelli, autore dello spettacolo insieme a Federico Bario. In scena Radaelli sarà accompagnato alla chitarra da Maurizio Aliffi, mentre le proiezioni curate da Paola Nessi arricchiranno la narrazione, offrendo al pubblico una vera immersione nelle imprese e nell’immaginario di Bonatti.

“Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo”: da questa idea prende forma il racconto dedicato a Walter Bonatti, ultimo grande esploratore e figura capace di incarnare una visione dell’avventura come ricerca interiore, superamento dei propri limiti e affermazione di libertà.

Lo spettacolo ripercorre la vita e la filosofia di Bonatti, restituendo il fascino delle conquiste, delle esplorazioni nella natura selvaggia e del rapporto profondo con la montagna. Non solo il racconto di un campione, ma l’omaggio a un uomo che ha cercato di spingersi oltre, trasformando ogni impresa in una domanda sul senso del viaggio, del coraggio e della libertà.

La narrazione, sostenuta dalla musica dal vivo e dalle immagini, guiderà gli spettatori attraverso le spedizioni e i sogni di Bonatti, in un percorso teatrale che unisce parola, suono e visione.

Il Festival delle Colline Geotermiche chiuderà poi la sua XV edizione con un evento speciale: mercoledì 5 agosto, a Monteverdi Marittimo, Andrea Pennacchi porterà in scena “Shakespeare and Me”, omaggio originale e vivo al più grande autore di tutti i tempi.

Last modified: Luglio 7, 2026