La Riserva naturale Oasi Lipu Massaciuccoli compie 40 anni!

PISA – Quarant’anni fa, mentre in Europa e nel mondo prendeva piede l’ambientalismo, sulle sponde del Lago di Massaciuccoli nasceva un’Oasi di birdwatching: il primo germoglio dell’attuale Riserva naturale del Chiarone.


Da allora la Lipu è diventata una presenza costante a Massaciuccoli. Lavorando per la tutela della biodiversità e per la costruzione di una cultura ambientale condivisa, continua a coinvolgere generazioni diverse nella cura di un fragile e prezioso territorio.
Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio celebreremo la storia dei primi quarant’anni della Riserva, per riconoscere un percorso lungo e fruttuoso e brindare ad un futuro ricco di obiettivi.

PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio – presso La Brilla – Centro visite del Parco Via Pietra a Padule 1182 – Massarosa (Lu)
11:00: Presentazione del libro “GREEN, storia avventurosa degli ecologisti”, di Mauro Suttora
14:30: Presentazione 2° edizione libro “I cavagranchi di Maciuccoli”, a cura di Lipu Massaciuccoli
15.30: Celebrazione dei 40 anni della Riserva e dell’impegno della Lipu a Massaciuccoli.
17:30: Brindisi e Rinfresco
18.00: Spettacoli artistici a cura dei Volontari Lipu della Riserva

Domenica 22 febbraio – presso la Riserva naturale del Chiarone
Ore 10.00: escursione guidata nella Riserva a piedi e in barchino, gratuita, su prenotazione, per un massimo di
40 persone. Durante la visita ci sarà una liberazione pubblica di Rapaci curati presso il CRUMA Lipu di Livorno
(gratuita e su prenotazione).

Esposizioni
Durante il weekend saranno presenti tre mostre:
presso la Brilla:

  • “24 sguardi non umani” di Lorenzo Possenti. Ventiquattro ritratti di animali realizzati a inchiostro su tavole in
    cartonlegno di betulla.
  • “La foto del cuore” di tutti i volontari e lo staff Lipu della Riserva naturale.
    Presso l’Oasi Lipu:
  • “Silenzio con le ali: le campagne tra parole e immagini” – caviardage degli studenti del progetto “Noi tra Cibo e
    Natura e mostra fotografica di Pietro Fadda.
    Gli eventi del Sabato sono ad ingresso libero. Per le visite di Domenica è necessaria la prenotazione.
    Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli – Tel. 0584 975567 – Mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it
