La Riserva naturale Oasi Lipu Massaciuccoli compie 40 anni!

Written by admin• 1:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Quarant’anni fa, mentre in Europa e nel mondo prendeva piede l’ambientalismo, sulle sponde del Lago di Massaciuccoli nasceva un’Oasi di birdwatching: il primo germoglio dell’attuale Riserva naturale del Chiarone.



Da allora la Lipu è diventata una presenza costante a Massaciuccoli. Lavorando per la tutela della biodiversità e per la costruzione di una cultura ambientale condivisa, continua a coinvolgere generazioni diverse nella cura di un fragile e prezioso territorio.

Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio celebreremo la storia dei primi quarant’anni della Riserva, per riconoscere un percorso lungo e fruttuoso e brindare ad un futuro ricco di obiettivi.



PROGRAMMA

Sabato 21 febbraio – presso La Brilla – Centro visite del Parco Via Pietra a Padule 1182 – Massarosa (Lu)

11:00: Presentazione del libro “GREEN, storia avventurosa degli ecologisti”, di Mauro Suttora

14:30: Presentazione 2° edizione libro “I cavagranchi di Maciuccoli”, a cura di Lipu Massaciuccoli

15.30: Celebrazione dei 40 anni della Riserva e dell’impegno della Lipu a Massaciuccoli.

17:30: Brindisi e Rinfresco

18.00: Spettacoli artistici a cura dei Volontari Lipu della Riserva

Domenica 22 febbraio – presso la Riserva naturale del Chiarone

Ore 10.00: escursione guidata nella Riserva a piedi e in barchino, gratuita, su prenotazione, per un massimo di

40 persone. Durante la visita ci sarà una liberazione pubblica di Rapaci curati presso il CRUMA Lipu di Livorno

(gratuita e su prenotazione).

Esposizioni

Durante il weekend saranno presenti tre mostre:

presso la Brilla:

“24 sguardi non umani” di Lorenzo Possenti. Ventiquattro ritratti di animali realizzati a inchiostro su tavole in

cartonlegno di betulla.

cartonlegno di betulla. “La foto del cuore” di tutti i volontari e lo staff Lipu della Riserva naturale.

Presso l’Oasi Lipu:

Presso l’Oasi Lipu: “Silenzio con le ali: le campagne tra parole e immagini” – caviardage degli studenti del progetto “Noi tra Cibo e

Natura e mostra fotografica di Pietro Fadda.

Gli eventi del Sabato sono ad ingresso libero. Per le visite di Domenica è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli – Tel. 0584 975567 – Mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it

Last modified: Febbraio 11, 2026