Giornate Galileiane: Pisa celebra Galileo tra storia, scienza e spettacolo

PISA – Dal 13 al 16 febbraio Pisa torna a celebrare Galileo con le Giornate Galileiane, la rassegna promossa dal Comune che unisce storia, scienza e spettacolo. Quattro giorni di eventi gratuiti pensati per tutte le età, tra documenti storici, divulgazione scientifica, laboratori per bambini e performance artistiche.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina, erano presenti l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, Massimiliano Razzano per l’Università di Pisa, Simone Pratelli per l’Archivio di Stato, Raffaele Zortea per le Mura di Pisa, Riccardo Dinasso per Collego, insieme agli artisti Francesco Niccolini e Dimitri Grechi Espinoza.

Il programma, realizzato insieme alle principali istituzioni culturali e scientifiche del territorio – Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Musei Nazionali, Archivio di Stato, EGO – Osservatorio Gravitazionale Europeo e altri partner – propone un viaggio che parte da Galileo e arriva fino alle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale e delle onde gravitazionali.

Tra gli appuntamenti più attesi, la prima rappresentazione del racconto teatrale inedito “Il Grande Orologiaio”, scritto da Francesco Niccolini con musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza.

«Le Giornate Galileiane celebrano una figura che continua a parlare al presente. Abbiamo costruito un calendario diffuso, accessibile e coinvolgente, capace di creare ponti tra conoscenza, cultura e cittadinanza», spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini.

Gli eventi si svolgeranno tra Palazzo Toscanelli, Logge di Banchi, Bastione del Parlascio, Palazzo Reale, piazza Garibaldi e le Mura di Pisa.

Domenica 15 febbraio (10.00–17.00) i residenti del Comune di Pisa potranno accedere gratuitamente al camminamento in quota delle Mura.

Programma in sintesi

Venerdì 13 febbraio

Palazzo Toscanelli – Archivio di Stato (09.00–17.00)

“Galileo a Pisa” – Esposizione di documenti storici

Sabato 14 febbraio

Logge di Banchi (10.00–19.00)

“Da Galileo all’AI” – Eventi e attività ludo-scientifiche

AstroKids Game (6–10 anni)

“Sulle orme di Galileo” (da 8 anni)

“Il cielo racconta” – Planetario

Conferenze su spazio, tempo e meteoriti

Gioco a premi “Timeline”

Bastione del Parlascio (18.30)

“L’astro parlante” – Racconti lunari tra scienza e musica

Piazza Garibaldi (19.30–22.30)

Osservazione del cielo con telescopi (meteo permettendo)

Domenica 15 febbraio

Mura di Pisa (10.00–17.00)

Ingresso gratuito per i residenti

Logge di Banchi (10.00–19.00)

Laboratori AstroKids

Osservazione solare

Talk su Intelligenza Artificiale

Approfondimenti sulle onde gravitazionali

Palazzo Reale (16.30–18.30)

“Il Grande Orologiaio” – Racconto teatrale

Lunedì 16 febbraio

Palazzo Toscanelli – Archivio di Stato (09.00–17.00)

“Galileo a Pisa” – Esposizione documentaria

Tutti gli eventi sono gratuiti. Alcune iniziative all’aperto sono legate alle condizioni meteo.

