Sinergies 2024: costruire la Cybersecurity tra imprese, Istituzioni e ricerca a Pisa

PISA – L’evento “Sinergies: costruire la cybersecurity tra imprese, istituzioni e ricerca” si terrà il 14 giugno alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Promosso dall’Istituto Dirpolis in collaborazione con Generalfinance Spa, l’incontro riunisce professionisti dell’informatica, rappresentanti di PMI, istituzioni ed esperti accademici per discutere le attuali minacce informatiche, le strategie di difesa e le sfide normative per le imprese.

Parte dell’iniziativa “SERICS – Security and Rights in CyberSpace” finanziata da Next Generation EU, l’evento sottolinea l’importanza della collaborazione tra diversi attori per costruire una robusta cybersicurezza nazionale.

Gaetana Morgante, direttrice dell’Istituto Dirpolis, coordina le tavole rotonde, mentre partecipano rappresentanti di Ministeri, Università e aziende, evidenziando un approccio sinergico e olistico per affrontare le sfide della sicurezza informatica.

