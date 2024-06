Condanna e impegno di Forza Italia contro la scritta offensiva a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 12:14 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Lorenzo Paladini Segretario Provinciale di Forza Italia e Matteo Chimenti capolista della lista Forza Italia – Noi Moderati – PLI.

“Da diversi giorni, sul muro laterale della stazione all’ingresso di San Giuliano Terme, campeggia la vergognosa e indecorosa scritta ‘ISRAELE TERRORISTA“. Lorenzo Paladini, Segretario Provinciale di Forza Italia, e Matteo Chimenti, Capolista della lista Forza Italia – Noi Moderati – PLI, esprimono la loro ferma condanna verso le violenze, gli stupri e i massacri perpetrati contro il popolo israeliano, mentre manifestano vicinanza alle sofferenze del popolo palestinese a causa delle azioni di Hamas” Riteniamo inaccettabile che l’amministrazione comunale non abbia provveduto con la massima urgenza alla rimozione di questa scritta. Anche se la struttura non è di proprietà del comune, ma delle Ferrovie, ciò non esime l’amministrazione dal tutelare il buon nome del comune, intervenendo direttamente presso la direzione delle Ferrovie. In mancanza di un loro immediato intervento, il comune dovrebbe assumere direttamente la responsabilità di rimuovere la scritta tramite il proprio personale. Non intendiamo insinuare che vi sia una condivisione del gesto da parte del sindaco e della giunta, né che vi sia una compiacenza nell’azione. Tuttavia, ritetiamo che i cittadini di San Giuliano Terme non possano tollerare comportamenti così indecorosi che screditano l’intero territorio. La libertà di pensiero deve essere sempre rispettata, ma espressa nei modi dovuti. Imbrattare muri con scritte offensive è un segno di inciviltà e l’anonimato dimostra paura e vergogna nel qualificarsi. Siamo pronti a coprire la scritta a nostre spese“, concludono Paladini e Chimenti, “poiché abbiamo a cuore il buon nome del nostro comune e riteniamo indegno che l’amministrazione tolleri simili gesti. Chiediamo al sindaco: se la scritta fosse stata “PD TERRORISTA“, quanto sarebbe rimasta su quel muro? Attendiamo una risposta rapida e risolutiva.”

