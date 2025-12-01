L’Effemeride Pisana del primo dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:48 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Lunedì 1 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:30 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 9 e 12 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 282mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale dell’AIDS

Linux Day in Italia

Giornata della grande unione in Romania

Festa dell’indipendenza in Portogallo

Festa della repubblica della Repubblica Centrafricana

Santo del giorno:

San Carlo de Foucauld, sacerdote

Strasburgo, Francia, 15 settembre 1858 – Tamanrasset, Algeria, 1 dicembre 1916

Charles-Eugène de Foucauld nacque il 15 settembre 1858, a Strasburgo. Visse una giovinezza scapestrata, «senza niente negare e senza niente credere», impegnandosi solo nella ricerca del proprio piacere. Intraprese la carriera militare, ma fu congedato con disonore «per indisciplina aggravata da cattiva condotta». Si dedicò allora a viaggiare, esplorando una zona sconosciuta del Marocco, impresa che gli meritò una medaglia d’oro dalla Società di Geografia di Parigi. Tornò in patria scosso dalla fede totalitaria di alcuni musulmani conosciuti in Africa. Si riavvicinò al cristianesimo e si convertì radicalmente, accettando di accostarsi per la prima volta al sacramento della confessione. Deciso a «vivere solo per Dio», entrò dapprima tra i monaci trappisti, ma ne uscì dopo alcuni anni per recarsi in Terra Santa e abitarvi come Gesù, in povertà e nascondimento. Ordinato sacerdote, con l’intento di poter celebrare e adorare l’Eucaristia nella più sperduta zona del mondo, tornò in Africa, si stabilì vicino a un’oasi del profondo Sahara, indossando una semplice tunica bianca, sulla quale aveva cucito un cuore rosso di stoffa, sormontato da una croce. A cristiani, musulmani, ebrei e idolatri, che passavano per la sua oasi, si presentava come «fratello universale» e offriva a tutti ospitalità. In seguito si addentrò ancora di più nel deserto, raggiungendo il villaggio tuareg di Tamanrasset. Vi trascorse tredici anni occupandosi nella preghiera (a cui dedicava undici ore al giorno) e nel comporre un enorme dizionario di lingua francese-tuareg (usato ancor oggi), utile alla futura evangelizzazione. La sera del 1° dicembre 1916, la sua abitazione – sempre aperta a ogni incontro – fu saccheggiata da predoni. Presso il suo cadavere fu ritrovata la lunula del suo ostensorio, quasi per un’ultima adorazione. È stato beatificato nella basilica di San Pietro a Roma il 13 novembre 2005, sotto il pontificato di Benedetto XVI. Il 26 maggio 2020 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un secondo miracolo per sua intercessione, aprendo la via alla sua canonizzazione, celebrata poi il 15 maggio 2022. La sua memoria liturgica cade il 1° dicembre, giorno della sua nascita al Cielo. I suoi resti mortali sono venerati nel cimitero francese di El Golea in Algeria, vicino alla chiesa di San Giuseppe, retta dai Padri Bianchi.

E’ accaduto il primo dicembre nel mondo:

1640 – Il Portogallo riottiene l’indipendenza dalla Spagna e Giovanni IV del Portogallo diventa re

1913 – La Ford introduce la prima catena di montaggio, riducendo il tempo di assemblaggio di uno chassis dalle 12 ore e mezza di ottobre a 2 ore e 40 minuti; anche se Ford non fu il primo a usare la catena di montaggio, il suo successo diede avvio all’era della produzione di massa

1952 – Il New York Daily News porta in prima pagina la notizia che Christine Jorgensen, una donna transessuale danese, è diventata la prima persona a subire con esito positivo un’operazione chirurgica per il cambio del sesso

1955 – A Montgomery (Alabama), la sarta Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto sull’autobus a un uomo bianco e viene arrestata per aver violato le leggi di segregazione razziale della città; come conseguenza, Martin Luther King Jr. guiderà il riuscito boicottaggio dei bus di Montgomery

1958 – La Repubblica Centrafricana ottiene l’indipendenza dalla Francia

1959 – Il Trattato Antartico viene firmato da 12 nazioni, fra cui USA e URSS, per destinare l’Antartide a riserva scientifica e vietare l’attività militare su quel continente; questo è il primo accordo per il controllo degli armamenti durante la guerra fredda

1969 Guerra del Vietnam: si tiene la prima chiamata di leva militare a sorteggio negli USA dalla fine della seconda guerra mondiale; il 4 gennaio 1970, il New York Times pubblicherà il lungo articolo Gli statistici accusano, la lotteria per il reclutamento non era casuale Inizia la pubblicazione del fumetto Doraemon di Fujiko F. Fujio

1970 – Il parlamento italiano approva la legge che regola l’istituto del divorzio, e che porta il nome dei primi firmatari, Loris Fortuna e Antonio Baslini

1986 – Inaugurazione del Musée d’Orsay di Parigi

1988 – Introduzione della Giornata mondiale contro l’AIDS

1989 Guerra fredda: il parlamento della Germania Est abolisce le garanzie costituzionali che garantiscono al Partito Socialista Unificato il ruolo guida dello Stato; Egon Krenz, il Politburo e il Comitato Centrale si dimetteranno due giorni dopo Città del Vaticano: papa Giovanni Paolo II riceve in Vaticano la visita di Michail Gorbačëv

1990 Operai francesi e britannici addetti allo scavo del Canale della Manica, si incontrano a 40 metri di profondità sotto il fondale della Manica, stabilendo il primo collegamento terrestre tra Gran Bretagna ed Europa continentale dall’ultima glaciazione Viene pubblicato sulla rivista giapponese Young Animal il primo capitolo del fumetto fantasy Berserk di Kentarō Miura

1991 – Guerra fredda: gli elettori ucraini approvano a larga maggioranza il referendum per l’indipendenza dall’Unione Sovietica

1998 – La Exxon annuncia un’offerta da 73,7 miliardi di dollari per acquisire la Mobil, creando così la ExxonMobil, la più grande compagnia petrolifera del pianeta

1999 – Inaugurazione dell’albergo a 7 stelle Burj al-Arab a Dubai

2001 – Si svolge in Italia la prima edizione del Linux Day in circa quaranta città sparse su tutto il territorio nazionale

2006 – Si conclude l’importante viaggio di papa Benedetto XVI in Turchia, che apre il dialogo verso ortodossi e musulmani

2008 – Allineamento tra Luna, Giove e Venere

2019 – Primo caso ufficializzato di COVID-19 a Wuhan in Cina, che darà inizio alla Pandemia di COVID-19

La frase di oggi di Frate Indovino:

Dicembre ogni cosa fa sacra e preziosa

Nati il primo dicembre:

PABLO ESCOBAR

Criminale colombiano

α 1 dicembre 1949 ω 2 dicembre 1993

DANIEL PENNAC

Scrittore francese

α 1 dicembre 1944

SALVATORE SCHILLACI

Calciatore italiano

α 1 dicembre 1964 ω 18 settembre 2024

MARIE TUSSAUD

Scultrice francese, fondatrice del museo delle cere Madame Tussauds

α 1 dicembre 1761 ω 15 aprile 1850

Deceduti il primo dicembre:

CARLO DE FOUCAULD

Religioso francese, esploratore e studioso della cultura Tuareg

α 15 settembre 1858 ω 1 dicembre 1916

