Simone Cristicchi in concerto a La Città del Teatro: 100 biglietti scontati del 25% per “Dalle tenebre alla luce”

CASCINA

CASCINA – Un’occasione speciale da non perdere: sono disponibili 100 biglietti con il 25% di sconto per il concerto di Simone Cristicchi “Dalle tenebre alla luce”, in programma sabato 8 novembre alle ore 21.00 a La Città del Teatro di Cascina.

Una promozione pensata per chi desidera vivere da vicino un viaggio emozionante tra musica, parole e riflessioni profonde, uno spettacolo capace di illuminare l’anima e far vibrare le emozioni.

Accompagnato dai suoi musicisti e dallo Gnu Quartet, Cristicchi ripercorre vent’anni di carriera in un percorso che intreccia canzoni, poesia e teatro. Sul palco, la delicatezza della musica da camera incontra la forza del rock d’autore, in un equilibrio perfetto tra eleganza, ironia e intensità. Un concerto che parla al cuore del pubblico, regalando un incontro autentico con la bellezza della musica e della parola.

Formazione:

Simone Cristicchi – voce e chitarra

– voce e chitarra Riccardo Corso – chitarre, mandolino, bouzuki

– chitarre, mandolino, bouzuki Andrea Rosatelli – basso, contrabbasso

– basso, contrabbasso Riccardo Ciaramellari – pianoforte, fisarmonica, tastiere

– pianoforte, fisarmonica, tastiere Valter Sacripanti – batteria, percussioni

Gnu Quartet:

Stefano Cabrera – violoncello

– violoncello Raffaele Rebaudengo – viola

– viola Francesca Rapetti – flauto traverso

– flauto traverso Roberto Izzo – violino

Biglietti e prevendita

Acquista subito su Ticketone.it o in biglietteria per approfittare della promozione: lo sconto del 25% è valido solo fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili.

Info: 050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

Produzione IMARTS

