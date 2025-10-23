Written by Ottobre 23, 2025 2:33 pm Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Simone Cristicchi in concerto a La Città del Teatro: 100 biglietti scontati del 25% per “Dalle tenebre alla luce”

CASCINA – Un’occasione speciale da non perdere: sono disponibili 100 biglietti con il 25% di sconto per il concerto di Simone Cristicchi “Dalle tenebre alla luce”, in programma sabato 8 novembre alle ore 21.00 a La Città del Teatro di Cascina.

Una promozione pensata per chi desidera vivere da vicino un viaggio emozionante tra musica, parole e riflessioni profonde, uno spettacolo capace di illuminare l’anima e far vibrare le emozioni.

Accompagnato dai suoi musicisti e dallo Gnu Quartet, Cristicchi ripercorre vent’anni di carriera in un percorso che intreccia canzoni, poesia e teatro. Sul palco, la delicatezza della musica da camera incontra la forza del rock d’autore, in un equilibrio perfetto tra eleganza, ironia e intensità. Un concerto che parla al cuore del pubblico, regalando un incontro autentico con la bellezza della musica e della parola.

Formazione:

  • Simone Cristicchi – voce e chitarra
  • Riccardo Corso – chitarre, mandolino, bouzuki
  • Andrea Rosatelli – basso, contrabbasso
  • Riccardo Ciaramellari – pianoforte, fisarmonica, tastiere
  • Valter Sacripanti – batteria, percussioni

Gnu Quartet:

  • Stefano Cabrera – violoncello
  • Raffaele Rebaudengo – viola
  • Francesca Rapetti – flauto traverso
  • Roberto Izzo – violino

Biglietti e prevendita
Acquista subito su Ticketone.it o in biglietteria per approfittare della promozione: lo sconto del 25% è valido solo fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili.

Info: 050 744400
biglietteria@lacittadelteatro.it

Produzione IMARTS

