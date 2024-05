Alberto Aquilani: “Dopo il pareggio, abbiamo avuto la possibilità di vincere”

Scritto da admin• 4:49 pm• Pisa SC

”Avrei voluto tanto regalare la vittoria ai tifosi sono stati stupendi per tutto il match”

CREMONA – Al termine della gara dello Zini persa in extremis dal Pisa, ecco il commento del mister nerazzurro Alberto Aquilani, che da la sua chiave di lettura sul match.

di Maurizio Ficeli

“Purtroppo è una sconfitta che lascia l’amaro in bocca perché abbiamo regalato il primo gol con un rigore che avremmo potuto evitare e poi andare in svantaggio diventa sempre complicato specie contro una squadra forte come la Cremonese. Dopo il pareggio abbiamo anche avuto l’occasione per vincere. Riguardo alla punizione che ha decretato il gol vittoria per la Cremonese, l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato, ma la decisione non l’ha cambiata. Nel secondo tempo la squadra era assolutamente in partita, infatti abbiamo pareggiato. Poi la punizione di Coda sotto l’incrocio dei pali ci ha fatto perdere la partita. Giocare contro la Cremonese non è facile anche se potevamo far meglio nel primo tempo. Voglio infine ringraziare i tifosi presenti a Cremona ,sono stati eccezionali, mi dispiace non avergli potuto regalare una vittoria”.

