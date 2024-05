Silvia Terrazzi eccellenza del Canottaggio pisano premiata in Comune

Scritto da Antonio Tognoli• 6:50 am• Pisa, Sport

PISA – Prosegue, quasi senza soluzione di continuità, la serie degli atleti della nostra Città premiati dall’Amministrazione Comunale tramite l’Assessore allo Sport Frida Scarpa per i lusinghieri risultati sportivi ottenuti nelle rispettive Discipline negli ultimi tempi, così che al mattino di giovedì 2 maggio 2024 è toccato all’atleta della Canottieri Arno Silvia Terrazzi ricevere tale riconoscimento presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, accompagnata dal suo allenatore Nicola Iannucci e da Davide Ghelardi, Presidente della citata Società remiera.

di Giovanni Manenti

Nata il 27 luglio 1995, Silvia Terrazzi inizia a praticare Canottaggio all’età di 9 anni presso la “Canottieri Arno”, sempre seguita dal tecnico Nicola Iannucci che l’ha aiutata a crescere sino ad entrare a far parte della Nazionale Azzurra, cimentandosi nelle specialità del Due senza, Doppio, Quattro senza e Quattro di coppia sino al più recente Otto con timoniere con cui si sta togliendo le maggiori soddisfazioni, visto che in questo anno 2024, la Terrazzi – che ha al suo attivo 9 partecipazioni ai Campionati Europei ed 11 ai Campionati Mondiali – ha fornito il suo contributo a conquistare il bronzo alla Rassegna Continentale di fine aprile a Szeged, in Ungheria, con l’armo italiano preceduto da Romania e Gran Bretagna, oltre ad essersi aggiudicata il “Memorial Paolo D’Aloja” precedendo (6’40″71 a 6’44″43) il forte equipaggio rumeno per poi replicare tale successo nella prima prova di Coppa del Mondo svoltasi a Varese, dove l’armo azzurro si è imposto (5’27″67 a 5’29″83) sulle britanniche, con le rumene a completare il podio.

Prestazioni che confortano circa le possibilità dell’equipaggio tricolore di qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, risultando determinante l’esito della prova di Coppa del Mondo in programma sullo splendido bacino di Lucerna dal 24 al 26 maggio prossimi, Rassegna che vedrà solo i primi due armi staccare il biglietto per la Capitale transalpina in una specialità, quella dell’Otto femminile, che vede già qualificate Romania, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada.

Felice per il riconoscimento ricevuto, Silvia Terrazzi così commenta: “Questo 2024 è un anno importante per la mia carriera, in quanto assieme alle mie compagne si presenta l’occasione di poter partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi – il che rappresenterebbe la prima volta per l’otto femminile azzurro, considerando che sono ammessi ai Giochi solo 7 equipaggi e 5 sono già qualificati sulla base dell’esito dei Campionati Mondiali 2023 – ma ce la metteremo tutta per centrare questo obiettivo, confortate dai buoni risultati ottenuti in questo avvio di stagione, che ci ha viste aggiudicarci sia il Memorial D’Aloja che la prima prova di Coppa del Mondo a Varese, oltre a salire sul podio agli Europei della scorsa settimana. Questa specialità dell’Otto con timoniere“, conclude Silvia, “è un armo che, rispetto al Due senza e Quattro senza con cui mi sono in precedenza cimentata, è più dura in quanto occorre trovare la giusta coordinazione fra otto atlete, ma al tempo stesso più soddisfacente in quanto, una volta che si trovata la giusta alchimia, il rapporto è cementato in una sorta di “tutte per una, una per tutte” così che ognuna di noi contribuisce a raggiungere un obiettivo comune“.

Forse ancora più soddisfatta di questi ottimi risultati coniugati al femminile è l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, che tiene a sottolineare : “Come Amministrazione Comunale è un grande piacere premiare questi atleti che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro territorio, facendo sì che Pisa si dimostri una città capace di sfornare anche Campioni ed atleti di altissimo livello nelle diverse Discipline sportive come certificato dalle medaglie che si aggiudicano nelle varie Manifestazioni Internazionali, fra cui questo bellissimo bronzo europeo che ha portato in riva all’Arno la nostra Silvia Terrazzi alla quale abbiamo voluto far sentire il calore e la vicinanza della città in vista dell’imminente gara di qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Ovviamente – conclude l’Assessore – oltre che a livello personale, i risultati di Silvia vanno anche a testimoniare il lavoro svolto dalla Società “Canottieri Arno”, che rappresenta la Storia del Canottaggio pisano e per la quale, assieme alle altre Società remiere cittadine, cerchiamo come Amministrazione di promuovere le relative attività, anche in vista della prossima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, per il cui Galeone femminile vorremmo certamente che potesse farne parte anche un’atleta di spessore quale la Terrazzi, al pari di tante altre sue compagne che sono molto forti, per formare un equipaggio che possa risultare competitivo e rappresentare al meglio Pisa e la sua Storia a livello nazionale ed internazionale“.

