Sicurezza stradale a Ghezzano. Mazzarri: “In pochi giorni primi interventi alla rotatoria di via Carducci”

Written by Redazione• 9:21 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

PISA – A pochi giorni dal deposito dell’interrogazione consiliare protocollata l’11 giugno, arrivano già i primi interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale presso la rotatoria di via Giosuè Carducci, a Ghezzano.

La consigliera comunale Elisabetta Mazzarri, della lista civica “Boggi Sindaco”, aveva raccolto con tempestività la segnalazione di un cittadino residente, trasformando immediatamente una criticità concreta in un atto formale sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha effettuato controlli nell’area e mercoledì è stata ridipinta la segnaletica orizzontale, con un sensibile miglioramento della sicurezza e della leggibilità del percorso stradale.

“Sono soddisfatta che, in tempi così rapidi, la segnalazione raccolta abbia già prodotto risultati concreti. Credo che il ruolo di un consigliere comunale sia proprio questo: ascoltare il territorio, intervenire con tempestività e portare nelle sedi istituzionali i problemi reali dei cittadini, affinché possano trovare risposte efficaci“.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale, la Polizia Municipale e gli uffici competenti per la rapidità dell’intervento, così come ringrazio il cittadino che ha segnalato il problema con senso civico e attenzione verso la comunità. Questo episodio dimostra quanto un’azione politica attenta, concreta e tempestiva possa contribuire a migliorare il territorio“. L’attenzione sul tema resterà alta, affinché gli interventi già effettuati producano risultati duraturi e, se necessario, siano affiancati da ulteriori misure di messa in sicurezza.

Last modified: Giugno 20, 2026