Maurizio Nerini (FDI): “Ambientalisti coordinatevi”

Written by Redazione• 8:24 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Maurizio Nerini capogruppo di FDI in Consiglio Comunale a Pisa.

“L’ideologia è una brutta bestia che non permette di valutare con serenità le proposte e si ferma a slogan preconcetti. Con i fondi del MASE per la qualità dell’aria a Pisa, i famosi 9 milioni, ne abbiamo avuto la riprova: non sono bastate fior di commissioni consiliari per sviscerare la materia, non sono bastate le parole dell’Università, questa volta molto interessata e meno restia a collaborare sulla pianificazione, sull’apprezzare gli atti comunali come il PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile, non obbligatorio, ma ritenuto più che valido e chiaro come visione d’insieme. Non è bastato ricordare che qualsiasi cosa si possa fare a Pisa il problema della qualità dell’aria è legato alla mancanza di infrastrutture che contribuiscano ad abbattere il traffico di attraversamento, dovuto a politiche scellerate delle giunte di sinistra che negli anni hanno allontanato i pisani dalla città, facendo trovare soluzioni abitative nei comuni limitrofi, innescando quotidianamente un devastante pendolarismo che si porta dietro problemi di inquinamento notevoli. Visto il deficitario trasporto pubblico locale in capo alla Regione, solo con la tangenziale NE, di competenza della Provincia, e la tramvia, già progettata, in attesa di finanziamenti, Pisa potrà fare un balzo in avanti che ciclopiste e ulteriori parcheggi possono solo facilitare. Per il parcheggio di Calambrone poi le richieste vengono dagli stessi ambientalisti del Litorale che lo vedono come un freno all’assalto del territorio soprattutto durante l’estate. Gli ambientalisti dovrebbero quindi coordinarsi un po’ meglio, per avere almeno una visione chiara, che contestano a Noi, ma che patisce la lente ideologica che usano“, conclude Nerini.

Last modified: Giugno 20, 2026