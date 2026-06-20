Gioco del Ponte, presentato il nuovo Palio della Vittoria dipinto da Giuliano Giuggioli

Written by Redazione• 9:29 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta venerdì 19 giugno sotto Logge di Banchi la cerimonia di presentazione del nuovo Palio della Vittoria del Gioco del Ponte, realizzato dal pittore Giuliano Giuggioli, già protagonista nei mesi scorsi della mostra “Spina e Spade” ospitata tra aprile e maggio nella Chiesa di Santa Maria della Spina. Una delle opere esposte nella mostra, dedicata alle quattro Repubbliche Marinare, è attualmente collocata all’ingresso di Palazzo Gambacorti, dove resterà visitabile per tutto il periodo del Giugno Pisano. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre all’artista, Filippo Bedini, assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, e Renzo Ciangherotti, Cancelliere Generale del Gioco del Ponte.

«Desidero innanzitutto ringraziare i Consiglieri Anziani, i Generali, i Magistrati, il Cancelliere Generale e tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla vita del Gioco del Ponte durante tutto l’anno – ha dichiarato l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Questa occasione è anche un momento per fare il punto sul grande lavoro svolto negli ultimi mesi, non solo sul piano della valorizzazione della tradizione, ma anche attraverso le iniziative culturali che coinvolgono la città. Un ringraziamento particolare va alle Magistrature per l’impegno portato avanti nelle scuole di ogni ordine e grado. Diffondere la conoscenza del Gioco del Ponte tra le nuove generazioni rappresenta uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale, perché il futuro di questa manifestazione passa dalla capacità di trasmetterne il valore storico, identitario e culturale ai più giovani. In questa direzione vanno anche la riorganizzazione del magazzino di Ospedaletto dedicato alle tradizioni storiche e la mostra permanente recentemente inaugurata con un nuovo allestimento, ampliato, a Palazzo Gambacorti».

«A questo impegno – ha proseguito Bedini – si affianca quello sul fronte degli investimenti. Dall’inizio del mandato sono state destinate importanti risorse, con una cifra che complessivamente sfiora il milione di euro. Buona parte di questi fondi sono andati per il recupero e il rinnovamento del patrimonio del Gioco del Ponte, con interventi che hanno riguardato costumi, armature, accessori, materiali promozionali e attrezzature. Anche nel 2026 è proseguito il lavoro di rinnovamento delle dotazioni storiche, con la realizzazione di 59 nuovi costumi. Stiamo inoltre lavorando per migliorare le sedi e i luoghi di allenamento, con ulteriori interventi che saranno sostenuti attraverso i prossimi atti di bilancio. Questi investimenti trovano la loro ragione nel grande lavoro che il popolo del Gioco del Ponte svolge ogni giorno dell’anno per mantenere viva una delle tradizioni più importanti della città».

«Anche quest’anno – ha concluso l’assessore – il Palio è stato affidato a un artista di grande valore, Giuliano Giuggioli, pittore toscano, o “etrusco”, come lui ama autodefinirsi, profondamente esperto della storia pisana e delle tradizioni della nostra città. A lui va il nostro ringraziamento per aver realizzato un’opera che accompagnerà questa edizione del Gioco del Ponte e che contribuirà ad arricchire ulteriormente il nostro patrimonio culturale. Protagonista, come al Capodanno Pisano e come per le nuove biancherie della Luminara, è la croce di Pisa».

Il Palio, presentato dal balcone di Palazzo Gambacorti, sarà consegnato dall’Anziano Rettore, il sindaco Michele Conti, alla Parte vincitrice della battaglia. Dal 2022 il Palio viene realizzato ogni anno da un artista diverso e resta nella disponibilità della Parte vincitrice; fino ad allora, invece, veniva riconsegnato al Comune al termine della manifestazione.

L’artista. Giuliano Giuggioli, nato nel 1951 a Vetulonia (Grosseto), vive e lavora a Follonica, dove ha sede il suo atelier. Artista autodidatta, ha affinato la propria formazione attraverso un percorso diretto fatto di esperienze in botteghe, stamperie e contesti artistici in Italia e all’estero. La sua produzione spazia dalla pittura alla grafica, dalla scultura alla ceramica, fino alla realizzazione di affreschi e scenografie. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, tra cui negli Stati Uniti, in Svizzera e in Cina, ed è stato più volte presente all’Art Expo di New York. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Il programma del Gioco del Ponte. Sabato 27 giugno la giornata prenderà il via alle 18.00 con l’insediamento del picchetto sulle piazze adiacenti al Ponte di Mezzo; alle 19.00 la partenza della “Mostra delle Parti” sui Lungarni e alle 21.00 il via alla “Disfida del Ponte”.

Last modified: Giugno 20, 2026