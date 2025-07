Sicurezza nelle scuole: al via i lavori per l’installazione di allarmi in 23 edifici comunali

Written by Antonio Tognoli• 2:12 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Proseguono gli interventi del Comune di Pisa per aumentare la sicurezza negli edifici scolastici cittadini. Durante l’estate saranno installati sistemi elettronici anti-intrusione in 23 scuole comunali, per un investimento di circa 162mila euro.

Si tratta del secondo lotto del progetto avviato dall’Amministrazione, che nel 2024 ha già portato all’attivazione di impianti di allarme in 36 scuole. Al termine di questa fase, tutte le scuole comunali saranno dotate di sistemi di sicurezza, per un investimento complessivo di circa 335mila euro.

L’obiettivo è rispondere in modo concreto al crescente bisogno di protezione contro furti e atti vandalici, anche alla luce del potenziamento delle dotazioni tecnologiche avvenuto negli ultimi anni. I nuovi impianti, composti da centrali anti-intrusione, sensori di movimento a doppia tecnologia e collegamenti diretti con le forze dell’ordine, garantiranno una sorveglianza più efficace e un ambiente più sicuro per studenti e personale scolastico.

Di seguito le scuole coinvolte nel secondo lotto di lavori. Asili nido: Coccapani – Via Coccapani/San Francesco; Via Puglia; Coccapani – Isola delle Farfalle; Rosati – Via G. Conti; San Rossore – Via delle Cascine Nuove; Timpanaro – Via Norvegia; Viviani – Marina di Pisa. Scuole dell’infanzia: Perodi – Via San Zeno; Puccini – Via di Puglia; Agazzi – Via Cuoco; Calandrini – Via del Carmine; Conti; La Maddalena – Via dei Frassini; Monte Bianco – Via Montebianco; San Rossore. Scuole Primarie: Baracca – Viale René; Genovesi – Via Caprera; Gereschi – Via Viale; Quasimodo – Via Frassini; Rismondo – Via Livornese; N. Pisano succursale – Piazza San Francesco. Scuole Secondarie di primo grado: Fibonacci – Via M. Lalli; Fucini – Via San Casciani; Gamerra succursale; Nicola Pisano – Via Andò.

Di seguito le scuole che erano state coinvolte dal primo lotto di interventi concluso nell’estate del 2024. Asili nido: “San Biagio”, “G. Toniolo”, “I Passi”; scuole dell’infanzia: “V. Galilei”, “A. Parmeggiani”, “K. Haring”, “A. Capitini”, “Montessori”, “Conti” (succursale), “Gianfaldoni”, “S. Pertini”, “M. Betti”, “G. Ceccherini”, “G. Rodari”; scuole primarie: “E. Novelli”, “C. Collodi”, “F. Filzi”, “S. De Sanctis”, “G. Oberdan”, “G. Parmini”, “N. Sauro”, “C. Battisti”, “D. Chiesa”, “Don Milani”, “O. Lorenzini”, “E. Zerboglio”, “L. Cambini”, “A. Biagi”, “E. Toti”, “G. Viviani”, “G. Newberry”; scuole secondarie di primo grado: “V. Galilei”, “N. Pisano” (succursale), “G. Mazzini”, “Fucini” (sede), “G. Toniolo” (sede e succursale), “L. Fibonacci” (sede), “G. Gamerra” (sede). E’ stata infine efficientata anche l’illuminazione degli uffici della segreteria dell’ Istituto comprensivo Gamerra in via Xiemenes, 1 a Putignano.

Last modified: Luglio 17, 2025