Sicurezza nei locali, Confesercenti: “Chiarimenti utili dal Ministero, regole chiare per bar e ristoranti”

Written by admin• 4:30 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Confesercenti accoglie con favore i chiarimenti diffusi dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza antincendio nei locali, dopo l’intensificarsi dei controlli seguiti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La nota ministeriale, indirizzata a Direzioni regionali e Comandi dei Vigili del Fuoco, punta a uniformare l’applicazione delle norme distinguendo correttamente tra bar e ristoranti e i locali di pubblico spettacolo.

«Le imprese della somministrazione sono un presidio economico e sociale fondamentale e hanno bisogno di regole chiare e omogenee», afferma Andrea Franceschi. Il chiarimento ribadisce che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette al DPR 151/2011 sulla prevenzione incendi, salvo casi specifici (strutture con regole tecniche dedicate o impianti rilevanti, come quelli termici oltre i 116 kW). Restano invece soggetti alle verifiche più stringenti i locali di spettacolo e trattenimento – discoteche e sale da ballo – dove l’intrattenimento è prevalente.

La presenza di musica dal vivo, karaoke o strumenti musicali, precisa Confesercenti, non comporta automaticamente l’assoggettamento alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, purché l’attività sia accessoria e la capienza non superi 100 persone. Per bar e ristoranti, la sicurezza antincendio continua a essere regolata dal D.M. 3 settembre 2021, che impone valutazione del rischio, misure preventive, procedure operative e corretta gestione delle emergenze, includendo tutte le persone presenti (clienti compresi) nella pianificazione.

Il Ministero sottolinea inoltre il ruolo centrale degli addetti antincendio, chiamati non solo a intervenire in emergenza ma anche a prevenire comportamenti a rischio e vigilare sulle condizioni di sicurezza.

Sul tema dei locali di pubblico spettacolo interviene Gabriele Lo Cicero, che chiede regole ferree ma applicate in modo uniforme e trasparente, per evitare concorrenza sleale e colpire chi opera fuori dalla legalità. Confesercenti conferma infine la propria disponibilità a supporto tecnico-normativo e formazione per le imprese associate.

Last modified: Gennaio 21, 2026