Sicurezza idraulica, manutenzioni in corso sul reticolo minore in sinergia con il CB4

CALCI – In questi giorni hanno preso il via gli interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua minori della Valgraziosa, come previsto dalla convenzione annualmente sottoscritta tra Comune di Calci e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Nel complesso, sono stati pianificati lavori per quasi 45mila mila euro, che saranno eseguiti per conto del CB4 direttamente dalle maestranze comunali, in particolare dagli operai del Cantiere Forestale del Monte Pisano. Una sinergia fondamentale per garantire ulteriori opere di prevenzione dei rischi idraulici sul territorio.

I lavori programmati prevedono la pulizia, attraverso il taglio manuale di vegetazione, la rimozione delle alberature instabili in alveo e la manutenzione o ripristino delle traverse in legno esistenti, lungo interi corsi d’acqua o tratti, per circa 10 Km complessivi. Nello specifico, quest’anno si interverrà in Botro Riseccoli, Botro della Fonte, Rio Calserone, Botro della Fonte della Porca, Rio Santo Pietro (tratto di monte), Rio Prato Fiorito, Vallino di Nicosia, Val di Rio di Sopra, Vallino Santo Stefano (tratto di monte), Vallino delle Valli, Vallino del Castagneto, Botro dell’Ellero, Botro della Verruca, Botro di Sant’Alessandra, Botro delle Conche, Botro delle Pastine, Botro Omberaldi, Botro Scarsoio, Rio Boldrino e Botro del Lato.

“Gli interventi sono diffusi su tutto il territorio comunale – sottolineano Valentina Ricotta, vicesindaca ff, e Luca Fanucci, assessore al sistema delle acque – ma particolare attenzione aggiuntiva viene riservata ai corsi d’acqua che si trovano al di sotto dell’area incendiata dal grande rogo del 2018, dove sono indispensabili opere di prevenzione continue e puntuali“.

