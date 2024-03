Sicurezza Idraulica a Fauglia: incontri e prospettive per la comunità

Scritto da admin• 8:18 am• Fauglia

FAUGLIA – Nel pomeriggio di martedì 12 marzo alle ore 15 presso il Bar “Barzelletta” di Acciaiolo, l’Amministrazione Comunale di Fauglia ha organizzato un incontro con i residenti della frazione per discutere delle criticità idrauliche passate e presenti, nonché delle prospettive per garantire la sicurezza del territorio.

All’incontro hanno partecipato i vertici del Consorzio 4 Basso Valdarno: il Presidente Maurizio Ventavoli, il Direttore Generale ing. Sandro Borsacchi, l’ing. Marco Nencioni responsabile della progettazione e l’ing. Roberto Picerno responsabile delle manutenzioni.

Il Sindaco ha aperto la discussione evidenziando l’eccezionalità degli eventi piovosi che, nonostante le opere effettuate dal Consorzio sul torrente Tora, sul rio Cascine e sul rio Conella a partire dall’alluvione del 1993, continuano a mettere in crisi il centro abitato. I rappresentanti del Consorzio hanno delineato le competenze degli enti sui corsi d’acqua e hanno sottolineato la necessità di realizzare una cassa di espansione sul Rio Cascine, già progettata ma ancora priva di finanziamento. In seguito all’alluvione dello scorso 2 novembre, sono state presentate richieste per ulteriori interventi di prevenzione del rischio, per un totale di 10 milioni e cinquecentomila euro.

L’incontro è stato concluso dal vicesindaco Carlo Carli, il quale ha invitato la popolazione a unirsi per un’azione forte nei confronti della Regione. Si è impegnato personalmente, insieme al Sindaco, a contattare l’Assessore regionale all’ambiente per delineare le azioni necessarie per la messa in sicurezza della frazione, al fine di evitare danni e disagi alla popolazione e alle imprese locali, che impiegano circa 200 persone. I presenti hanno approvato il percorso e attenderanno un riscontro dall’Amministrazione in tempi brevi.

Marzo 14, 2024