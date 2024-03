L’effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 8:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

Il santo del Giorno

Santa Matilde di Germania Regina

Engern, Sassonia, Germania 895 circa – Quedlinburgo, Sassonia, Germania 14 marzo 968

Emblema: Corona, Globo, Scettro, Borsa di denaro, Modellino di chiesa

Martirologio Romano: A Quedlinburg in Sassonia, in Germania, santa Matilde, che, moglie fedelissima del re Enrico, fu insigne per umiltà e pazienza e si prodigò generosamente nell’assistenza ai poveri e nella fondazione di ospedali e monasteri.

Significato del nome:

Matilde: forte in guerra, dal tedesco

E’ accaduto il 14 marzo:

1861 – Il Tricolore diviene la bandiera del Regno d’Italia

1943 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi liquidano il Ghetto di Cracovia, migliaia di ebrei vengono inviati nei campi di sterminio

1943 – Il sommergibile Leonardo da Vinci affonda il piroscafo passeggeri britannico Empress of Canada, la nave mercantile avversaria di maggior tonnellaggio fatta colare a picco dalla Marina italiana

1964 – Una giuria di Dallas trova Jack Ruby colpevole dell’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy

1972 – Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana, rimane ucciso in un’esplosione vicino a un traliccio dell’alta tensione a Segrate (Milano); il cadavere verrà scoperto il giorno dopo

1982 – Ad Anaheim, i Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta esordendo con la canzone Hit the Light

1984 – Gerry Adams, capo del Sinn Féin, viene ferito gravemente durante un tentativo di assassinio

1989 – Il presidente statunitense George H. W. Bush vieta l’importazione di fucili da assalto negli USA

1991 – Dopo 16 anni in prigione per un presunto attentato dinamitardo dell’IRA a un pub, i Sei di Birmingham vengono scarcerati poiché un tribunale determina che la polizia aveva fabbricato le prove

1994 – Linus Torvalds presenta all’Università di Helsinki la versione 1.0.0 di Linux, la prima versione stabile

1995 – Norman Thagard diventa il primo astronauta statunitense a viaggiare nello spazio a bordo di un veicolo russo, il Sojuz TM-21

1998 – Un terremoto di magnitudo 6,9 Mw colpisce l’Iran meridionale

2004 – Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia

2008 – Tibet: l’esercito della Repubblica Popolare Cinese spara sui monaci manifestanti; decine i morti

Oggi si celebra:

Il Pi greco (π) rappresenta il rapporto tra la circonferenza ed il diametro di un cerchio, il suo valore approssimativo è 3,14159 ma la sequenza dei decimali non è ancora stata svelata per intero.

Oggi è il 14/3 e in USA le date si scrivono al rovescio: prima il mese e poi il giorno che quindi diventa 3/14 e questo modo di scrivere la data riporta ricorda la sequenza iniziale del Pi greco ossia 3,14.

Proprio per questo oggi si celebra la giornata mondiale del Pi greco.

La celebrazione è stata costituita per ricordare la valenza di questa costante numerica e per promuovere l’importanza della matematica nella società.

Il 14 marzo del 1988 il fisico ed ingegnere americano Larry Shaw festeggiò per la prima volta il Pi greco, la festa terminò con la condivisione di una torta che rappresentava metaforicamente una circonferenza e la fetta mangiata in onore del Pi greco indicava il rapporto fra il cerchio ed il suo diametro.

Da allora ogni marzo 13 si festeggia il Pi greco mangiando in buona compagnia una fetta di torta.

Nati il 13 marzo:

Alberto di Monaco

Principe di Monaco

14 marzo 1958

Simone Biles

Ginnasta statunitense

14 marzo 1997

Michael Caine

Attore inglese

14 marzo 1933

Valentina Cenni

Attrice italiana

14 marzo 1982

Albert Einstein

Fisico tedesco, Premio Nobel

14 marzo 1879 – 18 aprile 1955

Giorgio Forattini

Vignettista satirico italiano

14 marzo 1931

Quincy Jones

Produttore discografico e musicista statunitense

14 marzo 1933

Re Vittorio Emanuele II

Primo Re d’Italia

14 marzo 1820 – 9 gennaio 1878

Umberto I re d’Italia

Monarca italiano

14 marzo 1844 – 29 luglio 1900

Akira Yoshizawa

Artista giapponese, maestro dell’origami

14 marzo 1911 – 14 marzo 2005



Proverbio del 14 marzo:

Marzo sole e guazzo.

