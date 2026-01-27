Sicurezza a Pontedera, Fratelli d’Italia presenta nove interrogazioni all’amministrazione comunale

Written by admin• 4:03 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Presidentessa del circolo di Fratelli d’Italia Pontedera, Daniela Luperini.

Alla luce delle recenti dichiarazioni del sindaco in materia di sicurezza, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato nove interrogazioni all’amministrazione comunale di Pontedera, con l’obiettivo di verificare la corrispondenza tra gli annunci pubblici e gli atti amministrativi effettivamente adottati.

«Abbiamo ritenuto doveroso esercitare la nostra funzione di controllo politico-amministrativo – spiegano da Fratelli d’Italia – per accertare se alle dichiarazioni del sindaco seguano decisioni concrete e documentabili».

Le interrogazioni depositate riguardano, in particolare:

l’eventuale stanziamento di risorse specifiche dal bilancio comunale destinate alla sicurezza;

dal bilancio comunale destinate alla sicurezza; la consistenza dell’organico della Polizia Municipale ;

; lo stato di attuazione del piano di controllo delle locazioni approvato dal Consiglio comunale;

approvato dal Consiglio comunale; le iniziative intraprese per il reinserimento di Pontedera nell’operazione “Strade Sicure” e per il ritorno della Polfer presso la stazione ferroviaria , per le quali è stata richiesta copia formale delle comunicazioni inviate dal sindaco;

e per il , per le quali è stata richiesta copia formale delle comunicazioni inviate dal sindaco; la copertura e il funzionamento del sistema di videosorveglianza , anche alla luce dell’annuncio del progetto dei 180 dispositivi, ad oggi privo di indicazioni precise su tempi e localizzazioni;

, anche alla luce dell’annuncio del progetto dei 180 dispositivi, ad oggi privo di indicazioni precise su tempi e localizzazioni; le opere di rigenerazione urbana richiamate dall’amministrazione;

richiamate dall’amministrazione; le attività di aggregazione sociale, per le quali sono stati richiesti dati e indicatori sui risultati effettivamente raggiunti.

Per ciascun punto, Fratelli d’Italia chiede che alle risposte vengano allegati atti amministrativi, provvedimenti e documentazione di bilancio a supporto. Il gruppo consiliare ha inoltre invitato l’amministrazione a rivalutare le proposte avanzate da FdI e precedentemente respinte, come il Pacchetto sicurezza discusso nel Consiglio comunale del 16 luglio 2025, alla luce della situazione attuale della città.

«La sicurezza è una premessa indispensabile per lo sviluppo di una città – sottolinea Daniela Luperini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Pontedera –. Non può essere considerata un costo alternativo alle politiche sociali, ma la condizione che ne rende possibile l’efficacia. Senza sicurezza vengono meno stabilità economica, coesione sociale e capacità delle istituzioni di garantire diritti e servizi».

«Siamo consapevoli – conclude Luperini – che Pontedera si inserisce in un contesto più ampio e complesso, ma la nostra priorità restano il territorio e i cittadini. Criticare non significa speculare sui problemi, bensì svolgere fino in fondo la funzione di tutela della comunità e verificare che alle parole seguano atti coerenti».

