Sib Confcommercio, riuniti gli Stati Generali del turismo balneare a Roma: “Delusi ma non ci arrendiamo. Pretendiamo chiarezza dal Governo”

Written by Antonio Tognoli• 12:46 pm• Attualità, Pisa

PISA – Delusione, scoraggiamento, ma nessuna volontà di arrendersi tra i balneari pisani, presenti agli Stati Generali del turismo balneare che si terranno a Roma mercoledì 5 marzo, organizzati dal Sindacato Italiano Balneari Confcommercio.

“Un importante momento di confronto che arriva nel momento più difficile della storia della balneazione attrezzata italiana, dove vogliamo ribadire che non siamo assolutamente rassegnati e non disposti ad accettare in silenzio una legge che riteniamo sbagliata, ingiusta e dannosa” afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Stiamo vivendo una fase estremamente incerta e complicata e dobbiamo far capire al Governo, ma più in generale alla politica, che non è questa la strada da seguire se davvero si vogliono salvaguardare decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori e aziende che rappresentano un modello di turismo e accoglienza unici al mondo”.

“È un nostro diritto pretendere estrema chiarezza su tutti i punti lasciati in sospeso dalle legge sulle concessioni approvata lo scorso settembre, a partire dal calcolo degli indennizzi per le aziende operanti: entro il prossimo 30 marzo il Ministero delle Infrastrutture dovrà varare un decreto attuativo per definire il calcolo degli indennizzi ai gestori uscenti, ma di questo provvedimento per ora non c’è traccia e il tempo ormai stringe. Serve estrema chiarezza anche sul fronte dell’applicazione della normativa a livello locale, visto che ogni amministrazione sta legiferando in ordine sparso in assenza di una disciplina sui diversi territori, dove in molti casi i Tar si pronunciano in maniera diversa. Fatichiamo davvero a comprendere perché la legge non sia ancora stata applicata in modo uniforme. Purtroppo dopo anni di attesa è stata partorita una legge sbagliata e conflittuale, che contribuisce ad alimentare l’incertezza sul futuro della categoria”.

“D’altronde il Governo e la politica in generale quando hanno voluto intervenire in maniera efficace lo hanno fatto in maniera rapida e determinata, come dimostra il provvedimento che ha escluso i circoli di società e associazioni sportive dilettantistiche dall’applicazione della Bolkestein. Un impegno che non guasterebbe anche quando si parla di imprese balneari” .

“Sulla questione balneare è indispensabile una discussione non strumentale come purtroppo è avvenuto negli ultimi anni, che faccia riferimento alla durata e alle modalità di rinnovo delle concessioni senza trascurare altri importanti aspetti, come quelli relativi alla tutela e salvaguardia della costa dal fenomeno dell’erosione o al miglioramento e potenziamento del salvamento” spiega il direttore generale Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, nonché segretario nazionale Sib, Federico Pieragnoli. “A questo importante appuntamento, il primo del genere in Italia, parteciperanno rappresentanti delle imprese e istituzionali di ogni livello,: vogliamo offrire un concreto contributo alla salvaguardia della balneazione attrezzata italiana e chiedere allo stesso tempo una soluzione legislativa corretta ed equilibrata per evitare di pregiudicare irrimediabilmente il futuro delle nostre imprese e le prospettive di crescita turistica del Paese”.

Last modified: Marzo 4, 2025