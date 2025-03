Abbandono di rifiuti: le azioni di contrasto del Comune di Cascina

Written by admin• 12:55 pm• Attualità, Cascina, Politica

PISA – “Da tempo stiamo cercando di contrastare il fenomeno degli abbandoni e dei conferimenti palesemente in contrasto con le norme fissate nell’ordinanza comunale, usando vari sistemi. A tal fine è sempre più importante è il ruolo svolto dal nucleo per il rispetto ambientale”.

L’assessore all’ambiente Paolo Cipolli interviene sul fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, illustrando le manovre poste in essere dall’amministrazione comunale per contrastarli. Il nucleo per il rispetto ambientale è stato istituito dall’assessorato all’ambiente ed è formato da tre agenti della polizia municipale, un rappresentante di Geofor, l’ispettore ambientale e personale dello stesso ufficio ambiente. “Si tratta di un’iniziativa che sta dando tangibili risultati. Nelle foto – aggiunge l’assessore Cipolli – possiamo vedere un abbandono consistente di rifiuti rinvenuti in via Cammeo all’altezza della prima rotonda in direzione Zambra. Dopo le indagini, gli agenti della polizia municipale hanno individuato e sanzionato il trasgressore, imponendo la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi”.

Sul fronte rifiuti, poi, sta cambiando il sistema di svuotamento sul territorio comunale delle oltre 300 campane del vetro per garantire una maggiore sicurezza nelle operazioni di scarico del vetro, attraverso comandi azionati direttamente dalla cabina del camion. Quindi le vecchie campane sono sostituite con un nuovo modello. A tal proposito, si è reso necessario dismettere 10 postazioni e spostarne 17, ritenute critiche per la presenza di cavi aerei che intralciano gli spazi di manovra durante le operazioni di carico/scarico, rendendo impossibile lo svuotamento con le nuove campane. Di concerto con gli operatori Revet e Geofor, l’amministrazione comunale sta definendo, laddove consentito, una nuova posizione della campana nel punto più vicino possibile alla vecchia collocazione.

