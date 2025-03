Volley Serie C Maschile. Esordio vincente della Grandi Turris Pisa nella Pool Promozione

Written by admin• 12:37 pm• Pisa, Sport

PISA – Sabato 1° marzo è iniziata la seconda fase del campionato, che vede la Serie C maschile della Grandi Turris impegnata nella Pool Promozione.

In questa fase, le squadre si sfidano per conquistare un posto nei playoff e continuare la corsa verso la promozione. Le prime quattro classificate del Girone A si incrociano con le prime quattro del Girone B, creando una classifica avulsa in cui ogni squadra porta con sé i punti ottenuti nella prima fase. La prima classificata otterrà la promozione diretta in Serie B, mentre le squadre dal secondo al quinto posto dovranno affrontare semifinali e finale per giocarsi la promozione.

Esordio vincente per la Turris. La Grandi Turris ha aperto la Pool Promozione con un’importante vittoria casalinga contro Cortona Volley, terza classificata del Girone A con 35 punti. Partendo dall’ultima posizione in classifica, la squadra di coach Croatti aveva bisogno di un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni. I ragazzi non hanno deluso le aspettative: dopo le due sconfitte subite nella fase precedente, hanno mostrato il loro valore, lasciando poco spazio agli avversari e imponendosi con un netto 3-1 (25-22; 25-13; 20-25; 25-11).

A fine gara, il libero Puccinelli ha commentato così la prestazione della squadra: “La partita è andata come speravamo: ci siamo divertiti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Tuttavia, c’è un piccolo rammarico per il set perso, che potrebbe rivelarsi determinante in caso di spareggi per il quinto posto. La squadra ha dimostrato solidità nei momenti cruciali, ma dobbiamo migliorare la gestione delle fasi finali delle partite. Più andremo avanti, più sarà fondamentale chiudere subito le gare quando ne avremo l’opportunità. Le due sconfitte della fase precedente, in particolare quella contro Fucecchio, avevano minato la nostra sicurezza. In questi incontri, i dettagli fanno la differenza e gli avversari sono stati più attenti e determinati. Questa vittoria, però, ci permette di continuare a credere nel nostro obiettivo. Da ora in avanti, ogni gara sarà una finale: il successo ottenuto ci dà fiducia e rafforza le nostre certezze. Abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga. Detto questo, non ci arrendiamo. Avremo bisogno di tutte le nostre risorse e del sostegno del nostro pubblico, che da sempre è il cuore pulsante della Turris. Anche sabato, il calore dei tifosi è stato determinante per portare a casa la vittoria, e sarà fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide.” Ora la Turris si trova a soli quattro punti dall’obiettivo: entrare nelle prime cinque posizioni per continuare la corsa ai playoff. Il cammino è ancora lungo, ma la squadra ha dimostrato di essere pronta a lottare fino alla fine.

GRANDI TURRIS – CORTONA VOLLEY 3-1 (25-22;

25-13; 20-25; 25-11)

Grandi Turris: Balducci, Bonanno, Cannelli (K), Cerquetti, Dorigo, Garagunis (L2), Grassini, Lupo, Patrini, Prefetto, Puccinelli (L1), Scavone, Toni, Valerio. All: Simonetti II All: Croatti

Cortona Volley: Albanese, Augero, Berti (L1), Bettoni, Calosci, Cesarini (K), Cittadino, Di Balsamo, Magrini, Martini, Mogini, Piegai (L2), Rosati, Rumori. All: Moretti II All: Pinzuti.

I Arb: Menicucci Fabrizio II Arb: D’amico Annalisa

Last modified: Marzo 4, 2025