Sì del Consiglio Comunale alla Patrimonio srl

10:23 am

Maggioranza compatta. Il voto dopo un lungo dibattito. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Mosca

PISA – Disco verde lunedì 25 marzo da parte del Consiglio Comunale alla proposta dell’Amministrazione Comunale per la variazione allo statuto della Patrimonio Pisa srl, la municipalizzata che acquisterà alcuni immobili comunali (Leopolda, Arsenali Repubblicani, Vecchi Macelli, ecc.) per valorizzarli promuovendo l’organizzazione di eventi.



Hanno votato a favore, al termine di una lunga maratona, i 19 consiglieri comunali di maggioranza (Fdi, Pisa al Centro, FI, Lega e Sviluppo e territorio), mentre 7 sono stati i voti contrari (tutta l’opposizione, PD, La citta delle Persone, Una città in Comune e SI).

La seduta di ieri era incominciata con alcune comunicazioni dei consiglieri comunali tra quali ricordiamo quella della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (PD) “L’Associazione ex deportati nei campi di concentramento che ha ricevuto una medaglia d’oro”, quella del consigliere Gianluca Gioffrido (La città delle persone) sul caso Regeni (lo striscione su palazzo Gambacorti non c’è più), quella della consigliere Cateriana Costa sulle polemiche avvenute nel passato Consiglio Comunale sulla scuola Filzi e quella, infine, della consigliere Alessandra Orlanza (FdI) che ha chiesto un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Mosca di alcuni giorni fa. Tra le comunicazioni, si ricorda poi anche quella dell’assessore Filippo Bedini sul Capodanno Pisano (ha donato a tutti i consiglieri comunali il pin con lo stemma scudocrociato della nostra città). Successivamente, l’assessore e vicesoindaco Raffaele Latrofa, nel risposndere ad un question time del consiglire Luigi Sofia (SI), ha detto che i lavori alle “Quasimodo”, inizierano nel prossimo mese di Giugno, mentre l’assessora Giulia Gambini, nel rispondere ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) ha detto che il Comune, in relazione alla scandalo KEU, si costitirà parte civile nel processo che inizierà il prossimo 12 Aprile.

