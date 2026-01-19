La Scuola Sant’Anna lancia le nuove Seasonal School per dottorandi da tutto il mondo

Written by admin• 12:28 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presenta le nuove Seasonal School, nove corsi intensivi di formazione avanzata, gratuiti e in presenza, pensati per attrarre e formare dottorande e dottorandi da tutto il mondo e rafforzare il legame tra didattica e ricerca di alto livello.

Le Seasonal School rientrano nella strategia di internazionalizzazione e innovazione della formazione dottorale della Scuola Sant’Anna. Ogni corso è progettato e coordinato da docenti e ricercatori attivi nei PhD dell’Istituto e sviluppa contenuti direttamente collegati alle linee di ricerca dottorali, favorendo il confronto tra giovani ricercatori, visiting scholar e gruppi di ricerca interdisciplinari.

Per i partecipanti internazionali, le Seasonal School rappresentano un’opportunità concreta per entrare in contatto con l’ecosistema scientifico della Scuola Sant’Anna, conoscere i temi di ricerca dei diversi dottorati e costruire collaborazioni accademiche.

Cosa sono le Seasonal School

Si tratta di percorsi formativi di eccellenza che permettono di vivere la ricerca all’interno di laboratori e strutture avanzate, in un contesto internazionale. Il programma 2025–2026 è finanziato con risorse PNRR attraverso il progetto MERITA, che coinvolge, oltre alla Scuola Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, l’Università di Bologna, l’Università di Padova e l’Università di Roma.

I temi

Le nuove Seasonal School coprono ambiti fortemente interdisciplinari:

tecnologie digitali emergenti e infrastrutture programmabili,

applicazioni dell’ intelligenza artificiale in sanità e nelle organizzazioni,

in sanità e nelle organizzazioni, biorobotica e meccatronica,

diritto, etica e governance dei cambiamenti,

metodi quantitativi avanzati per l’economia e le politiche pubbliche,

agricoltura sostenibile e sistemi alimentari.

Calendario e candidature

Le attività si svolgeranno tra fine marzo e inizio giugno 2026. Le scadenze per le candidature variano a seconda del corso. Programmi dettagliati, requisiti e modalità di partecipazione sono disponibili sulle pagine ufficiali delle Seasonal School della Scuola Superiore Sant’Anna.

